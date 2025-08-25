Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी पुण्यात खरेदीचा उत्साह, बाजारपेठा गजबजल्या

पुणे : येत्या बुधवारपासून (ता. २७) सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवापूर्वीचा आज शेवटचा रविवार असल्याने लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, लोकमान्य टिळक रस्ता, छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, बुधवार पेठ, रविवार पेठ, महात्मा फुले मंडई परिसरात ग्राहकांची खरेदीसाठी झुंबड उसळली. नागरिकांमध्ये खरेदीसाठी उत्साह दिसून आला..रविवार सुटीचा दिवस असल्याने बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती. घरगुती आणि सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी लागणाऱ्या साहित्यांची विक्री जोमात झाली. गणेशमूर्ती सजावटीसाठी लागणारे फोम, फुलांचे प्रकार, पुठ्याचे व लाकडी मखर, तयार फुलांचे मखर, लाईट्स, कृत्रिम तोरणे, मंडपासाठी लागणारे बांबू व कापड अशा विविध वस्तूंसाठी ग्राहकांनी दुकानांमध्ये गर्दी केली. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, स्वयंपाकघरातील साहित्य, फर्निचर या वस्तूंनाही मोठी मागणी होती. यंदा रेडिमेड सजावट साहित्य आणि लाईट्सच्या आकर्षक डिझाईन्सला नागरिकांकडून विशेष मागणी दिसून आली..दृष्टिक्षेपातपूजासाहित्य आणि फुलांनी बाजारपेठ सजलीझेंडूच्या फुलांना वाढती मागणीनिरंजन, समई, पूजेच्या थाळ्या, दिवे आणि वातींची खरेदीफुलांची तोरणे, खोबरे, तांदूळ, सुपारी, बेलपत्र, दूर्वा, आंब्याच्या पानांना मागणी.उपनगरांतील बाजारपेठांतही उत्साहकेवळ मध्यवर्ती बाजारपेठाच नव्हे, तर खराडी, औंध, वडगाव शेरी, कोथरूड, वारजे, कात्रज, बिबवेवाडी तसेच पिंपरी-चिंचवड भागातील बाजारपेठांतही रविवारी गर्दी पाहायला मिळाली. अनेकांनी कुटुंबीयांसह बाजारात फेरफटका मारत वस्तूंची खरेदी केली. गणेशोत्सव हा घराघरांतील आनंदाचा सण असल्याने प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीने तयारी करीत आहे. गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांकडूनही उत्सवासाठी जय्यत तयारी सुरू आहे. बाजारपेठेत खरेदीसाठी झुंबड उडाल्याने पुण्यात उत्सवी वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून आले. पुढील दोन-तीन दिवसांत खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये आणखी गजबज राहील, असे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..श्री गुरुदत्त तरुण मंडळचॅरिटेबल ट्रस्टअध्यक्ष : उदय महालेदीप बंगला चौक, शिवाजीनगरदेखावा : महाकाल मंदिरसंगम तरुण मंडळ ट्रस्टअध्यक्ष : ॲड. किशोर शिंदेसंगम चौक, शास्त्रीनगर, कोथरूडदेखावा : शेलार खिंड लढाईआराधना स्पोर्टस क्लब (ट्रस्ट)अध्यक्ष : गणेश मानेकुसाळकर पुतळा चौक,पोलिस चौकीमागे, जनवाडीदेखावा : नरसिंह अवतारएरंडवणे मित्रमंडळअध्यक्ष : तुषार पशिलकरनळस्टॉप, कर्वे रस्तादेखावा : धूम्रवर्ण रथश्री साई मित्रमंडळअध्यक्ष : गायत्री कळंबेआनंदनगर मेट्रो स्टेशनजवळ,पौड रस्ता, कोथरूडदेखावा : वेरुळमधीलकैलास मंदिर प्रतिकृतीकात्रज देवस्थान ट्रस्टचेअजिंक्य भैरवनाथ तरुण मंडळअध्यक्ष : महेश कदमकात्रज गावठाण, कात्रजदेखावा : काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी.श्री शनी-मारुतीबाल गणेश मंडळअध्यक्ष : सचिन पवार१० चाळ, गणेशनगर, एरंडवणेदेखावा : हरवली ती पाखरेलाल बहादूर शास्त्री मित्रमंडळअध्यक्ष : मंगेश पवारससाणेनगरदेखावा : अमरनाथ गुहा लिंगरणझुंजार क्रीडा मित्रमंडळअध्यक्ष : विशाल निघोजकरसर्व्हे क्र. ५१, प्लॉट नंबर २१९, रणझुंजार चौक भैरवनगर, धानोरी रस्तादेखावा : नटराज महलमहाराणा प्रताप संघअध्यक्ष : कल्पेश येरुंकरसर्व्हे क्र. ५१, भैरवनगर, धानोरी रस्तादेखावा : कुंभकर्ण वधनवजीवन तरुण मंडळअध्यक्ष : अमोल मोहितेआळंदी रस्ता, विश्रांतवाडीदेखावा : केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृतीपंडित नेहरू भाजीपालाव्यापारी मित्रमंडळअध्यक्ष : राहुल गव्हाणेहडपसरगावदेखावा : श्री स्वामी समर्थ प्रकट स्थान, कर्दळीवन, आंध्र प्रदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.