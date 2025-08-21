Ganesh Festival 2025 : सराईत गुन्हेगारांवर राहणार करडी नजर; पोलिस आयुक्तांकडून विविध उपाययोजना

पुणे

Pune Police : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांकडून शहरात सीसीटीव्ही, विशेष पथक, नाकाबंदी व वाहतूक नियोजनाद्वारे कडक सुरक्षा उपाययोजना राबवली जात आहे.
Updated on

पुणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पुणे पोलिसांनी युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. उत्सव शांततेत आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी सराईत गुन्हेगार, जामिनावर बाहेर आलेले आरोपी, तसेच तडीपार गुन्हेगारांवर नाकाबंदी व ऑल आउट ऑपरेशन्सच्या माध्यमातून धडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

