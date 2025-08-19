Ganesh Festival 2025 : गणेशमूर्तींच्या नोंदणीसाठी लगबग; गणेशोत्सव अवघ्या दहा दिवसांवर आल्याने खरेदीसाठी बाजारपेठ फुलली

पुणे : गणेशोत्सव अवघ्या दहा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे शहर व उपनगरांतील बाजारपेठा गणेशमूर्तींच्या खरेदीसाठी भाविकांनी फुलल्या आहेत. सुबक नक्षीकाम, रेखीव डोळे, मनमोहक रंगसंगती, तसेच विविध आकारमानाच्या मूर्तींनी बाजारपेठ सजली आहे. आवडत्या गणरायाची मूर्ती वेळेवर मिळावी, यासाठी भाविकांनी आधीच बुकिंग करण्यास सुरवात केली आहे..गेल्या काही वर्षांत पर्यावरणपूरक मूर्तींना मागणी वाढली आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचा वापर कमी होत चालली असून शाडू माती, लाल माती, हातकागद तसेच जैविक रंगांनी रंगवलेल्या मूर्तींचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक व्यावसायिकांनी घरगुती व लहान आकारमानाच्या मूर्तींसाठी खास कलेक्शन उपलब्ध करून दिले आहे. या मूर्ती ८०० रुपयांपासून १५ हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध असून झील व स्प्रे-पेंटिंग अशा दोन मुख्य प्रकारांत बाजारात विक्रीस आहेत..यंदा गणरायाच्या मूर्तींमध्ये विविध स्वरूपाचा विशेष ट्रेंड दिसून येतोय. नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या जन्माष्टमीचा प्रभाव म्हणून कृष्णवेषातील गणेश, भगवान शंकराच्या रूपातील गणराया, बालगणेश, तसेच लहानग्यांना आकर्षित करणारे कार्टून-आधारित गणपती लोकप्रिय ठरत आहेत. फेटे, अलंकार आणि रंगीबेरंगी वस्त्रांनी सजवलेल्या मूर्ती भाविकांच्या विशेष पसंतीस उतरत आहेत. पेण, लालबाग, रत्नागिरी आदी ठिकाणांहून मूर्ती आणल्या जात असून पुण्यातील कारखान्यांतही उत्पादनाला वेग आला आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम पाहायला मिळत आहे..सार्वजनिक मंडळांची तयारीसार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून मोठ्या आकारमानाच्या मूर्तींची मागणी वाढली आहे. साधारणपणे ७ ते १२ फूट उंचीच्या मूर्ती मंडळांकडून निवडल्या जातात. मंडळे दीर्घकाळ टिकणाऱ्या व पुनर्वापरात येणाऱ्या मूर्ती निवडत आहेत. अशा मूर्तींची किंमत ५० हजारांपासून ते ३ लाखांपर्यंत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.