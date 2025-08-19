पुणे

Ganesh Festival 2025 : गणेशमूर्तींच्या नोंदणीसाठी लगबग; गणेशोत्सव अवघ्या दहा दिवसांवर आल्याने खरेदीसाठी बाजारपेठ फुलली

Pune Markets : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील बाजारपेठा भाविकांनी फुलल्या असून पर्यावरणपूरक आणि कलात्मक मूर्तींचा नवा ट्रेंड पाहायला मिळतोय.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025 Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गणेशोत्सव अवघ्या दहा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे शहर व उपनगरांतील बाजारपेठा गणेशमूर्तींच्या खरेदीसाठी भाविकांनी फुलल्या आहेत. सुबक नक्षीकाम, रेखीव डोळे, मनमोहक रंगसंगती, तसेच विविध आकारमानाच्या मूर्तींनी बाजारपेठ सजली आहे. आवडत्या गणरायाची मूर्ती वेळेवर मिळावी, यासाठी भाविकांनी आधीच बुकिंग करण्यास सुरवात केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
festival
Ganeshotsav
Ganesh Fesitival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com