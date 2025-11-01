Ganesh Kale Murder : आयुष कोमकर प्रकरणातील आरोपीच्या भावाची हत्या, कोण आहे गणेश काळे, कसं संपवलं?

पुण्यात आयुष कोमकर प्रकरणातील आरोपीच्या भावाची हत्या करण्यात आली आहे. गणेश काळे असं त्याचं नाव आहे. दोन दुचाकीवरवरून आलेल्या ४ तरुणांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडत त्याची हत्याची केली आहे. तसेच त्याच्यावर धारधार शस्त्राने हल्लाही करण्यात आला आहे. आज दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास हा संपूर्ण प्रकार घडला. गणेश काळेचा खून सूड बुद्धीने झाल्याची माहितीही आहे. या घटनेनंतर गणेश काळे नेमका कोण आहे? त्याची हत्या नेमकी कशी झाली? अशी चर्चा सध्या सुरु आहे..कशी झाली गणेश काळेची हत्या?पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश काळे शनिवारी दुपारी आपल्या कामानिमित्त घराबाहेर पडला होता. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्याला अडवून पिस्तुलातून सलग गोळ्या झाडल्या. या गोळीबारात त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. गणेश काळे ऑटो ड्रायव्हर असून आयुष कोमकर हत्याप्रकरणी आरोपी दत्ता काळेचा भाऊ आहे. तो येवलेवाडी येथे राहत होता, असं सांगितलं जातं आहे..Pune Crime News : उंड्री- पिसोळी रस्त्यावर दारू दुकानात चोरी; दीड लाखाची रोकड लंपास.कोण आहे गणेश काळे?महत्त्वाचे म्हणजे गणेश काळे याच्यावरही गुन्हा दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. गणेशचा खून हा पूर्वनियोजित असून वनराज आंदेकर याच्या खूनाच्या बदल्यातून हे कृत्य केल्याची माहिती आता पुढे आली आहे. गणेश काळेचा भाऊ दत्ता काळे वनराज आंदेकर खून प्रकरणात अटकेत आहे..Pune Crime : मेफेड्रॉनची विक्री करणाऱ्या तृतीयपंथीयासह तिघांना अटक; चार लाखांहून अधिक किमतीचा अमली पदार्थ जप्त.यासंदर्भात बोलताना सहायक पोलीस आयुक्त शिंदे यांनी सांगितलं की पोलिसांना आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास या घटनेबाबत माहिती मिळाली होती. त्यानंतर आम्ही तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालो. गणेश काळेवर फायरिंग झाल्याने त्याचा जागीच त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. दहा पथके आम्ही रवाना झाली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.