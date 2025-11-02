Ganesh Kale Murder: गणेश काळे हत्या प्रकरणात बंडू–कृष्णावर गुन्हा दाखल, आंदेकर गँगचा डाव उघड! पोलिसांनी दिली माहिती

कोंढवा परिसरात काल (१ नोव्हेंबर) घडलेल्या गणेश काळे याच्या हत्येचा थेट संबंध आंदेकर टोळीशी असल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे. ही हत्या टोळी युद्धातूनच घडल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. मयत गणेश काळे यांच्या वडिलांनी कोंढवा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून गँगस्टर बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर यांच्यासह एकूण नऊ जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील तिघे मुख्य आरोपी अटकेत असून, दोन अल्पवयीन बालकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..Ganesh Kale Murder Case: काळे हत्येचा धागा आंदेकर टोळीपर्यंत? आरोपींची नावे अन् ‘कनेक्शन’ समोर... मोठी अपडेट.पोलीस काय म्हणाले?पोलीस उपायुक्त राजकुमार शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटकेतील तिघांनीच काल संध्याकाळी गणेश काळे याच्यावर गोळ्या झाडून व धारदार शस्त्राने वार करून हत्या केली. एक पिस्तूल, दोन कट्टे आणि इतर शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत..पैशांची मदततपासात समोर आलेली माहिती अशी की, यापूर्वी बंडू आणि कृष्णा आंदेकर यांनी अटकेतील तिघांना शिवजयंती व गणपती उत्सव साजरा करण्यासाठी पैशांची मदत केली होती. हे तिघे आरोपी आंदेकर टोळीशी थेट संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..गुन्हा दाखलगुन्ह्यात नावे निष्पन्न झालेल्या आरोपींमध्ये बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर, आमिर खान, मयूर वाघमारे, स्वराज वाडेकर, अमन शेख, अरबाज पटेल यांचा समावेश आहे. उर्वरित दोन अल्पवयीन आरोपींची नावे गोपनीय ठेवण्यात आली आहेत. अटकेतील तिघे हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, त्यांच्यावर यापूर्वीही विविध गुन्हे दाखल आहेत. गुन्ह्यात वापरलेली हत्यारे नेमकी कुठून आणली याचा शोध सुरू असून, सर्व आरोपींची कसून चौकशी केली जात आहे..तिघांना कोंढवा पोलीस कोर्टात हजर करणारमयत गणेश काळे याच्यावरही कोंढवा पोलीस ठाण्यात अवैध दारू विक्रीचा गुन्हा दाखल होता. चार दिवसांपूर्वी (२८ ऑक्टोबर) पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले होते. त्याच्याकडून काही दारूच्या बाटल्यास आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. मात्र, ही हत्या दारू विक्रीशी थेट संबंधित नसून, टोळी वैमनस्यातूनच घडल्याची शक्यता आहे. आज दुपारी अटकेतील तिघांना कोंढवा पोलीस कोर्टात हजर करणार आहेत..Ganesh Kale Murder: गणेश काळेला मारेकऱ्यांनी का निवडलं? मोठं कारण उघडकीस; टोळीयुद्धाला आणखी पेट?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.