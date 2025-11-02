पुणे

Ganesh Kale Murder: गणेश काळे हत्या प्रकरणात बंडू–कृष्णावर गुन्हा दाखल, आंदेकर गँगचा डाव उघड! पोलिसांनी दिली माहिती

Police Confirm Links in Ganesh Kale Murder Case | गणेश काळे हत्या प्रकरणाचा आंदेकर टोळीशी थेट संबंध असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलिसांच्या तपासात मोठी माहिती उघड झाली.
कोंढवा परिसरात काल (१ नोव्हेंबर) घडलेल्या गणेश काळे याच्या हत्येचा थेट संबंध आंदेकर टोळीशी असल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे. ही हत्या टोळी युद्धातूनच घडल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. मयत गणेश काळे यांच्या वडिलांनी कोंढवा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून गँगस्टर बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर यांच्यासह एकूण नऊ जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील तिघे मुख्य आरोपी अटकेत असून, दोन अल्पवयीन बालकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Ganesh Kale Murder Case: काळे हत्येचा धागा आंदेकर टोळीपर्यंत? आरोपींची नावे अन् ‘कनेक्शन’ समोर... मोठी अपडेट
