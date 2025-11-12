Ganesh Naik : “बिबट्यापेक्षा माणसाचा जीव महत्त्वाचा; बिबट्यांचे समुळ उच्चाटन करू"- वनमंत्री गणेश नाईक!

टाकळी हाजी : पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे वनमंत्री नाईक यांनी भेट देऊन बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेले शिवन्या बोंबे, भागुबाई थोरात आणि रोहन बोंबे यांच्या कुटुंबीयांना भेटून त्यांचे सांत्वन केले. गेल्या महिन्यात घडलेल्याया दुर्दैवी घटनेनंतर वनखात्याच्या निष्क्रियतेविरोधात ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन करत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. “वनमंत्री गावात आल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही,” असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला होता. अखेर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मध्यस्थीमुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले..वनमंत्री नाईक यांनी तीनही कुटुंबीयांच्या घरी जाऊन घटनाक्रम समजून घेतला. ते म्हणाले, “या परिसरात असणाऱ्या सर्व बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजरे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पकडलेला एकही बिबट्या पुन्हा या भागात सोडला जाणार नाही; त्याला गुजरातमधील वनतारा येथे स्थलांतरित केले जाईल. तसेच ज्या देशात बिबट्यांची कमतरता आहे, अशा आफ्रिकन देशांमध्ये हे बिबटे पाठवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.”.Leopard Attack: नरभक्षक बिबट्याला मारण्याची परवानगी! 'बिबट्याच्या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू'; कोपरगावमध्ये दुसरा बळी; आंदोलनानंतर कार्यवाही...बिबट्यांच्या हल्ल्यानंतर झालेल्या संतप्त प्रतिक्रियेबाबत बोलताना त्यांनी म्हटले की, “गावकऱ्यांनी जे रस्ता रोको केले, वनखात्याची वाहने जाळली, ती एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती. त्यामुळे त्या प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्यात येतील.” ते पुढे म्हणाले, “पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यात बिबट्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. योग्यवेळी नियंत्रण न आणल्यास मानवी जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे परवानगी मागवून ठोस निर्णय घेतले जातील.”.तसेच बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी माजी आमदार पोपटराव गावडे, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम, आशाताई बुचके ,अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पश्चिम) जितेंद्र रामगावकर, मुख्य वनसंरक्षक, पुणे विवेक होशिंग, उप वनसंरक्षक, जुन्नर प्रशांत खाडे, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता) अमोल थोरात, सहायक वनसंरक्षक, जुन्नर अमृत शिंदे, स्मिता राजहंस, निळकंठ गव्हाणे, राजेंद्र गावडे, राजेंद्र दाभाडे, दत्ता जोरी, दामु घोडे, माऊली ढोमे बाळासाहेब डांगे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर नागरिक उपस्थित होते..Manchar Leopard Attacks: माझं लेकरू बिबट्याच्या पिंजऱ्यात; संतप्त शेतकऱ्यांचा आक्रोश, वनसंरक्षक ठाकरे यांची धाव".भावनिक क्षणरोहन आणि शिवन्या यांच्या आई–वडिलांनी आपल्या पोरांना डोळ्यासमोर बिबट्याने मारल्याची करुण कहाणी सांगितली. त्यांच्या या वेदनादायक कथनाने वनमंत्री गणेश नाईकही गहिवरले. काही क्षण तेही स्तब्ध झाले. “मी एक तुमच्यातलाच आहे, मलाही भावना आहेत. यापुढे असे निष्पाप बळी जाणार नाहीत,” असे म्हणत त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.