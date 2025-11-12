पुणे

Ganesh Naik : “बिबट्यापेक्षा माणसाचा जीव महत्त्वाचा; बिबट्यांचे समुळ उच्चाटन करू"- वनमंत्री गणेश नाईक!

Leopard Attacks : “बिबट्यापेक्षा माणसाचा जीव महत्त्वाचा आहे. यापुढे बिबट्याच्या हल्ल्यात एकही जीव जाणार नाही. बिबट्यांना पकडून नसबंदी करून वनतारा येथे स्थलांतरित केले जाईल. माणसावर हल्ला करणाऱ्या बिबट्याला थेट ‘शूट आऊट’ करा,” असे वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले.
टाकळी हाजी : पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे वनमंत्री नाईक यांनी भेट देऊन बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेले शिवन्या बोंबे, भागुबाई थोरात आणि रोहन बोंबे यांच्या कुटुंबीयांना भेटून त्यांचे सांत्वन केले. गेल्या महिन्यात घडलेल्याया दुर्दैवी घटनेनंतर वनखात्याच्या निष्क्रियतेविरोधात ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन करत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. “वनमंत्री गावात आल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही,” असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला होता. अखेर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मध्यस्थीमुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

