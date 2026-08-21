पुणे

गणरायाच्या स्वागतासाठी स्वमग्न विद्यार्थ्यांची तयारी

गणरायाच्या स्वागतासाठी स्वमग्न विद्यार्थ्यांची तयारी
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पुणे, ता. २० : गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने प्रसन्न ऑटिझम सेंटरमधील स्वमग्न विद्यार्थ्यांनी १८ वस्तूंचा समावेश असलेला ‘श्रीगणेश पूजा साहित्य बटवा’ तयार केला आहे. व्यावसायिक प्रशिक्षणातून या विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने हा स्तुत्य उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गेल्या २६ वर्षांपासून स्वमग्न मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या या संस्थेत १३ ते १७ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना विविध थेरपी आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. यंदा या विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या हाताने हळद, कुंकू, वाती, अष्टगंध आणि जानवे जोड यांसह पूजेसाठी लागणाऱ्या एकूण १८ वस्तूंचा सुबक बटवा तयार केला आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका साधना गोडबोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम सुरू असून, विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. या पूजा साहित्याला पुणेकर नागरिक आणि विविध संस्थांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

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