Ganesh Visarjan 2025 : विसर्जन घाटावरील तयारीचा आढावा; महापालिका अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

PMC Update : गणेश विसर्जन काळात औंध-बाणेर भागातील विसर्जन घाटांवर स्वच्छता, निर्माल्य व्यवस्थापन व सुरक्षिततेच्या तयारीचा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेला आढावा.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औंध : पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या विसर्जन घाटांवर प्रत्यक्ष भेट देऊन तयारीचा आढावा घेण्यात आला. सहाय्यक आयुक्त गिरीश दापकेकर, उपअभियंता दीपक लांडे, कनिष्ठ अभियंता त्र्यंबक भागवत आणि रमेश सानप आदी अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून योग्य त्या सूचना दिल्या.

