पुणे

Ganesh Visarjan 2025 : ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’चा जयघोष; उपनगरांत पारंपरिक ढोल-ताशाच्या गजरात विसर्जन मिरवणूक

Pune Ganesh Visarjan Celebrations : ढोल-ताशाच्या गजरात, गुलालाच्या उधळणीसह आणि ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात गणरायाला भक्तिमय निरोप देण्यात आला.
Ganesh Visarjan 2025

Ganesh Visarjan 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ध्वनिवर्धकांवर थिरकणारी तरुणाई... गुलालाची मुक्त उधळण... ठेका धरायला लावणारा ढोल-ताशाचा गजर... अन् ‘मंगलमूर्ती मोरयाऽ, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषाने आसमंत दुमदुमून गेला होता... निमित्त होते गणेशोत्सवाच्या आनंदमयी पर्वाच्या समारोपाचे. घरोघरी आणि मंडपात विराजमान झालेल्या गणरायाचे विसर्जन मोठ्या मंगलमय वातावरणात पार पडले. विविध घाटांवर आणि कृत्रिम तलावांवर भाविकांची गर्दी उसळली होती. उत्सव संपला असला तरी गणरायाला पुढील वर्षी लवकर येण्याचे साकडे गणेशभक्तांकडून घातले जात होते.

Loading content, please wait...
pune
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com