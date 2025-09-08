Ganesh Visarjan 2025 : ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’चा जयघोष; उपनगरांत पारंपरिक ढोल-ताशाच्या गजरात विसर्जन मिरवणूक

पुणे : ध्वनिवर्धकांवर थिरकणारी तरुणाई... गुलालाची मुक्त उधळण... ठेका धरायला लावणारा ढोल-ताशाचा गजर... अन् ‘मंगलमूर्ती मोरयाऽ, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषाने आसमंत दुमदुमून गेला होता... निमित्त होते गणेशोत्सवाच्या आनंदमयी पर्वाच्या समारोपाचे. घरोघरी आणि मंडपात विराजमान झालेल्या गणरायाचे विसर्जन मोठ्या मंगलमय वातावरणात पार पडले. विविध घाटांवर आणि कृत्रिम तलावांवर भाविकांची गर्दी उसळली होती. उत्सव संपला असला तरी गणरायाला पुढील वर्षी लवकर येण्याचे साकडे गणेशभक्तांकडून घातले जात होते..कोथरूड परिसरात ठेका धरणारी तरुणाईकोथरूड : यंदाचा गणेशोत्सव उत्साह, जल्लोष आणि आवाजाच्या मर्यादा ओलांडणारा ठरला. ढोलपथक, ध्वनिवर्धकाचे धडकी भरवणारे आवाज, नाचरे दिवे, ट्रॅक्टरच्या बोनेटवर ठेका धरत थिरकणारी तरुणाई विसर्जन सोहळ्याचा उत्साह दर्शवत होते.आझादनगर मार्गावरून ३५ मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकीत सहभाग घेतला. पंजाबी ढोल पथकाच्या तालावर प्रथम अमर मित्रमंडळाचा गणेश या मार्गाने आला. स्वामी विवेकानंद मित्रमंडळ, संयुक्त आझादवाडी मित्रमंडळ, संगम मित्रमंडळ, संत ज्ञानेश्वर मित्रमंडळ, हमराज मित्रमंडळ आदी मंडळे पाठोपाठ आली. शेवटी आलेल्या अखिल भुसारी कॉलनी मित्रमंडळाकडून ‘राजकीय पक्षांच्या चिन्हांचे शंभर तोटे’ हे पुस्तक उपस्थितांना वाटण्यात आले.कर्वे रस्त्यावर नळस्टॉपमार्गे २२ मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकीत सहभाग घेतला. प्रथम समता मित्रमंडळाचा गणपती दुपारी २ वाजता पोहोचला. महाराजा मित्रमंडळ, लोकमान्य मित्रमंडळ, अचानक मित्रमंडळ अशा २२ मंडळांनी ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोषात मिरवणूक काढली. गणेशनगर मित्रमंडळ हे रात्री बारा वाजता पोहोचले. ट्रॅक्टरवर उभे राहून युवकांबरोबर युवतीदेखील नृत्य करत होत्या. फुलांची आरास केलेले गणेश रथ मिरवणुकीतील सात्विकता जपून होते..गुजरात कॉलनीतील श्री अष्टविनायक मित्रमंडळ ट्रस्टच्या फुलांच्या पाकळीवर विराजमान झालेली गणरायाची फेटाधारी भव्य सुंदर मूर्ती गणेशभक्तांना आकर्षित करीत होती. पौड रस्त्यावरून निघालेल्या मिरवणुकीत त्रिमूर्ती कॉलनी मित्रमंडळाचा रथ लक्षवेधी होता. गाई, मोरांच्या समवेत गणेश व त्यामागे राधा-कृष्ण असा तीन टप्प्यांतील फुलांची सजावट असलेला रथ आकर्षक ठरला. शांतता क्षेत्र असलेल्या सुतार दवाखाना परिसर, सह्याद्री व कृष्णा रुग्णालय परिसरात मंडळांनी आवाजाची मर्यादा ओलांडली होती, तसेच कोथरूडच्या भेलकेनगर चौकात आवाजाचे प्रमाण जास्त होते. सत्संग विचार धाराच्या वतीने मंडळांना सुहास परळीकर, नामदेव ओव्हाळ आदींच्या हस्ते भारतमातेची प्रतिमा व इयर प्लग भेट देण्यात आले, तर शिवशाही प्रतिष्ठानच्या वतीने भाविकांना जास्वंदाची रोपे वाटण्यात आली.मयूर कॉलनी : कोथरूड येथील गुजरात कॉलनीतील श्री अष्टविनायक मित्र मंडळ ट्रस्टच्या गणरायाची भव्य फेटाधारी मूर्ती कोथरूडच्या विसर्जन मिरवणुकीत लक्षवेधी ठरली. गुजरात कॉलनी येथून सकाळी अकरा वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. यामध्ये आबालवृद्ध मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मिरवणुकीमध्ये महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीवर पंधरा फूट उंचीवर तयार करण्यात आलेल्या फुलांच्या पाकळीवर विराजमान झालेल्या चांदीच्या आभूषणांनी आलंकारिक मूर्तीच्या दर्शनाने गणेशभक्तांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले.विसर्जनस्थळी मुले भावुक‘माझ्या गणरायाला गावाला पाठवू नका’, असे म्हणत रडणारी मुले पाहून त्यांचे पालक व विसर्जनासाठी आलेले भाविकदेखील भावुक झाल्याचे चित्र विसर्जनस्थळी दिसले. ४ वर्षांची चिमुकली वैष्णवी गायकवाड गणरायाचे विसर्जन होत असताना हुंदके देऊन खूप जोरात रडत होती. ‘गणपतीला गावाला पाठवले, तर मी जेवण करणार नाही’, असे बोलत आई-वडिलांबरोबर भांडत होती. मोकादम वैजीनाथ गायकवाड यांनी त्या चिमुकलीला जवळ घेऊन तिची समजूत काढली. असाच प्रकार गोपीनाथनगर गणपती विसर्जन हौदावरदेखील घडला. आरती करत असताना एका छकुल्याने श्रीगणेशाच्या मूर्तीला कवटाळून धरले होते..धायरी परिसरात मंगलमय वातावरणधायरी : वडगाव, धायरी, नऱ्हे आणि हिंगणे या भागातील सार्वजनिक गणेश मंडळांसह सोसायटी मंडळांच्या विसर्जनाच्या मिरवणुका शुक्रवार आणि शनिवारी उत्साहात झाल्या. यामध्ये १४८ सार्वजनिक मंडळे तसेच घरगुती गणेश मूर्तींचे विसर्जन शांततेत पार पडले.धायरी गाव ते धायरी फाटा या मार्गावर भव्य मिरवणूक झाली. पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरासोबत आधुनिक डीजेच्या तालावर भाविकांनी नृत्य करून उत्सवाचा आनंद लुटला. पोलिसांनी डीजेला रात्री बारा वाजेपर्यंत परवानगी दिल्याने तरुणाईचा उत्साह द्विगुणित झाला. नऱ्हे, वडगाव आणि सिंहगड रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. वातावरणात शिस्त आणि उत्साहाचा संगम दिसून आला.विसर्जनासाठी सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने काटेकोर नियोजन केले होते. महापालिका सहाय्यक आयुक्त प्रज्ञा पोतदार यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक आशिष सुपणार, मंगलदास माने, स्थापत्य विभागाचे उपअभियंता अजित सुर्वे, मोहिनी चालुक्य, प्रियांका महाले, शुभम देशमुख, प्रज्ञा ढमढेरे, मोनाली मोरे तसेच स्वच्छता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ठिकठिकाणी स्वच्छतेची काळजी घेतली. विसर्जनस्थळी पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सुविधा, वाहतूक नियंत्रण, स्थापत्य विभागामार्फत हौद व मंडप व्यवस्था आणि सुरक्षेची विशेष सोय केलेली होती. कायद्याच्या दृष्टीने पोलिसांकडून कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिलीप दाइंगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नऱ्हे पोलिस चौकीचे सहायक पोलिस निरीक्षक समीर चव्हाण यांच्यासह ६० पोलिस कर्मचारी आणि महिला पोलिसांनी बंदोबस्त सांभाळला. वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक नियंत्रित करून कोंडी टाळली. मिरवणुकीत शिस्तबद्ध व्यवस्थापन, पर्यावरणपूरक विसर्जन, स्वयंसेवकांचा सहभाग आणि भाविकांचा उत्साह हे वैशिष्ट्य ठळकपणे जाणवले. ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ असे म्हणत गणेशोत्सवाची मंगलमय वातावरणात सांगता झाली..कर्वेनगर परिसरात गुलालाची उधळणकर्वेनगर ः कर्वे रस्ता, एरंडवणे परिसरातील तब्बल १५० हून अधिक गणेश मंडळांनी फुलांच्या सजावटीद्वारे भव्य मिरवणुका काढत गणेश विसर्जन केले. तब्बल १७ तास विसर्जन सोहळा सुरू होता. याप्रसंगी अनेक सार्वजनिक मंडळांनी मुक्तपणे गुलालाची उधळ केली. तसेच संपूर्ण परिसर ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषाने दुमदुमून गेला होता.मराठा मित्रमंडळाच्या ढोल-ताशांच्या गजराने वातावरण थरारून गेले, तर साईनाथ मित्रमंडळाने नैसर्गिक फुलांच्या आराशीत गणरायाला विराजमान केले होते. बाल तरुण मित्रमंडळाने सांस्कृतिक गुणदर्शन सादर करून प्रेक्षकांचे मन वेधले. अचानक मंडळाने रोषणाई व गुलालाच्या उधळणीत रंगत आणली, तर जय श्रीराम तरुण मंडळाने भव्य वाद्यवृंदासह दणदणीत मिरवणूक काढली.विश्वशांती तरुण मंडळाने शांतीचा संदेश देणारी आकर्षक सजावट केली होती. क्रांतिवीर मंडळाने ऐतिहासिक थाटात सजावट करून लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. जयदीप मंडळाने रंगीबेरंगी रांगोळ्यांच्या पायघड्या व झगमगत्या दिव्यांनी आपली मिरवणूक खुलवली होती. नवजवान मंडळाचे तरुण कार्यकर्ते उत्साहाने घोषणाबाजी करत नाचत पुढे सरकत होते. आदर्श व बाल तरुण मंडळाने एकत्रित ढोल-ताशांच्या गजरात विसर्जन मिरवणूक काढली..औंध, बाणेर, बालेवाडीत उत्साहऔंध : पारंपरिक वाद्य व ढोल ताशांच्या गजरात ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ अशी घोषणा देत गणेशभक्तांनी गणरायाला भक्तिभावाने निरोप दिला. औंधसह बाणेर, बालेवाडी, बोपोडी, पाषाण, सुतारवाडी, सोमेश्वरवाडी, म्हाळुंगे व सूसमधील गणेश मंडळांसह सोसायटीच्या व घरगुती गणेश मूर्तींची मिरवणुक काढून विसर्जन करण्यात आले.महापालिकेच्या वतीने औंध, बोपोडी, पाषाण, म्हाळुंगे, बाणेर, बालेवाडी सुतारवाडी येथील घाटांवर विसर्जन हौदांची सोय केली होता. काही ठिकाणी नागरिकांनी विसर्जन हौदांसह मुळा व रामनदीत मूर्तींचे विसर्जन केले. औंधमधील रणवीर हनुमान तरुण मंडळ, भैरवनाथ मंडळ, मलिंग मित्रमंडळ, नेहरू तरुण मंडळ, बोपोडीतील विशाल मित्रमंडळ, अजिंठा मित्रमंडळ, झंकार मित्रमंडळ, मानाजी बाग मित्रमंडळ, इंदिरा तरुण मंडळ, आदिनाथ मित्रमंडळ, अमरज्योत मित्रमंडळ, पंचरत्न महिला मंडळ, विघ्नहर्ता मित्रमंडळ, सरगम मित्रमंडळ, गोल्डन मित्रमंडळ, अखिल गणेश मंडळ, हनुमान मित्रमंडळ, राजहंस मित्रमंडळ, संघर्ष मित्रमंडळ, तसेच पाषाण, सोमेश्वरवाडी व सुतारवाडीतील विठ्ठल सेवा गणेशोत्सव मंडळ, कोकाटे तालीम मंडळ, स्वराज्य प्रतिष्ठान, निम्हण तालीम मंडळ, विघ्नहर्ता मंडळ, विश्वकर्मा मंडळ, म्हाळुंगे येथील सुवर्ण गणेश मित्रमंडळ, महाराज चौक मित्रमंडळ, मित्र साह्य तरुण मंडळ या सर्व मंडळांच्या मिरवणुका वाजत-गाजत उत्साहात पार पडल्या. तसेच सोसायट्या व घरगुती मूर्तींचीही भाविकांनी सवाद्य मिरवणूक काढून साश्रू नयनांनी आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप दिला. या मूर्तींचे विसर्जन महापालिकेने उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या हौदात विसर्जन करण्यात आले..सिंहगड रस्ता परिसरात पारंपरिक वाद्यांचा गजरसिंहगड रस्ता : साश्रूपूर्ण नयनांनी सिंहगड रस्ता परिसरातील आनंदनगर, माणिक बाग, नऱ्हे, धायरी, वडगाव भागातील नागरिकांनी गणरायाला ‘पुढल्या वर्षी लवकर या’चे साकडे घालत निरोप दिला. फुलांची आरास आणि गुलालाची उधळण करत, तर कुठे ध्वनिवर्धकाचा ताल; तर कुठे पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात गणरायाची विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली. घरगुती गणपतीची विसर्जन मिरवणूकदेखील मोठ्या थाटात काढण्यात आली.सिंहगड रस्ता परिसरात विठ्ठलवाडी घाटासह ५५ ठिकाणी विसर्जन हौदांची व्यवस्था महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली होती. या ठिकाणी एकूण ४७ हजार ५४० गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. विठ्ठलवाडी घाट येथे बांधलेल्या हौदात १२३८ गणेश मूर्तींचे विसर्जन झाले, तर संपूर्ण परिसरात ठेवण्यात आलेल्या लोखंडी हौदांमध्ये ४६,०१३ गणेश मूर्ती विसर्जित झाल्या, तसेच २८९ मूर्तींचे संकलन करण्यात आले. सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ३८८२ शाडूचे गणपती विसर्जित झाले. विसर्जन काळात सर्व हौदांवर व विसर्जन मार्गावरील स्वच्छतेसाठी एकूण ७०० सेवक आणि अधिकारी काम करत होते, अशी माहिती क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली.सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली ही मिरवणूक रात्री बारा वाजेपर्यंत सुरू होती. सिंहगड रस्ता परिसरात ५६ हजार ८४५ किलो निर्माल्य संकलित करण्यात आले..वारजे परिसरात आकर्षक सजावटवारजे : वारजे परिसरात अनेक सार्वजनिक मंडळांनी ढोल-ताशाच्या गजरात मिरवणुका काढत गणरायाला निरोप दिला. फुलांच्या आकर्षक सजावटीवरही काही मंडळांचा भर होता. श्रीकृष्ण मित्रमंडळ, विकास मित्रमंडळ, राजयोग मित्रमंडळ, जय हिंद तरुण मंडळ, अखिल पॉप्युलर गिरिधर मित्रमंडळ, न्यू बाल तरुण मंडळ, शिवगर्जना मित्रमंडळ, निळकंठ मित्रमंडळाच्या मिरवणुका लक्ष वेधून घेत होत्या. कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून ३१ ठिकाणी ८ बांधीव आणि ७४ कृत्रिम टाक्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती, ज्यामुळे गणेशमूर्तींचे सुरक्षित आणि सोईस्कर विसर्जन शक्य झाले. गणेशोत्सवादरम्यान नदीपात्रात एकही मूर्ती विसर्जित झाली नाही, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. नागरिक आणि सार्वजनिक गणेश मंडळांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. त्यांच्या सक्रिय सहभागामुळेच हा सोहळा यशस्वीरीत्या पार पडला आणि पर्यावरणरक्षणाचा संदेश समाजात रुजला, अशी माहिती वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त दीपक राऊत यांनी दिली. गणेशोत्सवात जमा होणाऱ्या निर्माल्याचे पावित्र्य जपण्यासाठी रोटरी युवाकडून पुणे महापालिकेच्या सहकार्याने सलग नवव्या वर्षी निर्माल्य खत प्रकल्प राबवण्यात आला. राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी आणि रोटरी प्रांतपाल रो. संतोष मराठे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने विसर्जन केंद्रांवर निर्माल्य 