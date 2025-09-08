Pune Ganesh Visarjan 2025 : पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीत राष्ट्रीय कला अकादमीची भव्य रांगोळी, कचरा व्यवस्थापनाचा संदेश

पुणे : पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत राष्ट्रीय कला अकादमीच्या सुमारे ३५० हून अधिक कलाकारांनी टिळक चौकात १०० फुटांहून अधिक लांब भव्य रांगोळी काढून विसर्जन मिरवणुकीची शोभा वाढविली. यासाठी २५ पोती गुलाल व १५०० किलो रांगोळी वापरण्यात आली. यंदा ‘कचरा व्यवस्थापन’ हा रांगोळीचा विषय होता..शहरातील मुख्य विसर्जन मार्गावर विविध सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या व स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून आकर्षक रांगोळ्या काढण्यात आल्या. रांगोळ्या प्रामुख्याने गणेशभक्ती, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, प्लॅस्टिकमुक्त शहर, महिला सक्षमीकरण यांसारख्या विषयांवर आधारित होत्या. काही ठिकाणी तर रांगोळीमधून ‘हरित गणेश’ किंवा ‘स्वच्छ पुणे’ अशा संदेशाचाही प्रसार करण्यात आला..Pune Ganesh Visarjan 2025 : पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ढोल-ताशांच्या गजरात भाविकांची गर्दी.या उपक्रमामुळे भाविकांमध्ये जागरूकतेसह आनंदाची भावना पसरली. यामुळे संपूर्ण मार्ग सुशोभित झाला होता. मंडई येथील टिळक पुतळ्यापासून ते टिळक चौक या पूर्ण मार्गावर रांगोळीने पायघड्या घालण्यात आल्या होत्या. त्यासोबतच पूर्ण मार्गावरील ११ चौकात भव्य आणि आकर्षक रांगोळी काढण्यात आली होती..मी गेली १५ वर्षे राष्ट्रीय कला अकादमीमार्फत या कार्यात सहभागी आहे. यंदा आम्ही कचरा व्यवस्थापन, त्याबद्दल जनजागृती, आवाहन यावर आधारित रांगोळी काढली. वय वर्षे पाच ते ६५ वर्षांपर्यंतचे कलाकार यामध्ये सहभागी झाले होते. यामार्फत आमची सेवा गणरायाला समर्पित होते.- संजीव शिंदे, सदस्य, राष्ट्रीय कला अकादमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.