Pune Kolhapur Highway Traffic : गणेशोत्सवाच्या गर्दीने खंबाटकी घाटात वाहतूक कोंडी; पाच तासांचा प्रवास दहा तासांवर

Maharashtra Traffic Update : गणेशोत्सवासाठी कोकणासह कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि बेळगावकडे जाणाऱ्या चाकरमान्यांची मोठी गर्दी झाल्याने सातारा-पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात आज वाहतूक कोंडी झाली आहे. खंडाळा येथील जुन्या टोलनाक्याजवळील उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर एका लेनमधून वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे..गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या वाढल्याने पुणे-सातारा महामार्गावर वाहनांचा ताण वाढला आहे. खंबाटकी घाट मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. नेहमी सुमारे पाच तासांत पूर्ण होणाऱ्या प्रवासासाठी तब्बल दहा तास लागत असल्याने प्रवाशांचा वेळ वाया जात आहे..रेल्वे, रस्ते वाहतुकीवरही ताणगणेशोत्सवासाठी मुंबई, पुणे आणि अन्य शहरांतून कोकणाकडे जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवरही मोठा ताण आला आहे. कोकण रेल्वे मार्गावरील अनेक गाड्या उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. मुंबई-गोवा महामार्गासह कोकणाकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवरही वाहतूक कोंडीची स्थिती निर्माण झाली आहे. खासगी वाहने, एसटी बस आणि इतर प्रवासी वाहनांना कोंडीचा फटका बसत आहे..Pune Traffic: गणेशोत्सवासाठी गावाकडे जाणाऱ्यांची गर्दी; वारजे परिसरात ७ तास वाहतूक कोंडी, सेवा रस्ताही फुल्ल.गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवस महामार्गांवर वाहनांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करून महामार्गावरील वाहतुकीची स्थिती तपासून प्रवास करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.