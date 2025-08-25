पुणे

Ganesh Festival 2025 : पूजा साहित्य आणि फुलांच्या खरेदीसाठी पुण्यातील बाजारपेठेत गर्दी

Pune Markets : गणेशोत्सवासाठी पूजेचे साहित्य, फुले, हार, आणि सजावटीच्या वस्तूंसाठी पुण्यातील बाजारपेठांमध्ये खरेदीला मोठी गर्दी उसळली आहे.
Updated on

पुणे : गणपती आणि गौराईच्या स्वागतासाठी पूजा साहित्य आणि फुलांनी बाजारपेठ सजली आहे. हळदी-कुंकू, बुक्का, कापूर, आसन, शेंदूर, अष्टगंध, वस्त्र, समई वाती, आरती पुस्तिका, उदबत्ती, फूलवाती, कापूस, रांगोळी या साहित्यांच्या खरेदीसाठी नागरिकांची मंडई, फूलबाजारात, मार्केट यार्ड येथे लगबग दिसून आली.

