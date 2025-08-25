Ganesh Festival 2025 : पूजा साहित्य आणि फुलांच्या खरेदीसाठी पुण्यातील बाजारपेठेत गर्दी

पुणे : गणपती आणि गौराईच्या स्वागतासाठी पूजा साहित्य आणि फुलांनी बाजारपेठ सजली आहे. हळदी-कुंकू, बुक्का, कापूर, आसन, शेंदूर, अष्टगंध, वस्त्र, समई वाती, आरती पुस्तिका, उदबत्ती, फूलवाती, कापूस, रांगोळी या साहित्यांच्या खरेदीसाठी नागरिकांची मंडई, फूलबाजारात, मार्केट यार्ड येथे लगबग दिसून आली..पूजेच्या साहित्यासह फुलांच्या मागणीतदेखील लक्षणीय वाढ झाली असून, जास्वंदी, गुलाब, झेंडू, शेवंती, सोनचाफा या पारंपरिक फुलांची बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली आहे. विशेष म्हणजे, झेंडूच्या फुलांचा वापर गणेशमूर्ती सजावटीपासून मंडपासाठी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने त्याला सर्वाधिक मागणी दिसून येत आहे. बाजारात झेंडूचा भाव स्थिर असला तरी पांढऱ्या शेवंती आणि गुलाबाच्या दरात थोडीशी वाढ झाली आहे..Pune News: बॉयफ्रेंडला मेसेज का केला? मुलींच्या २ टोळ्या भिडल्या.! | Sakal News.रेडिमेड बॉक्सला मागणीरविवार पेठेसह महात्मा फुले मंडईमध्ये पूजेचे साहित्य खरेदीला आठवड्याभरापूर्वीच सुरुवात झाली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सत्यनारायण पूजेच्या साहित्याला वेगळीच मागणी दिसून येते. गणेश पूजेप्रमाणेच सत्यनारायण पूजेसाठी खास तयार करण्यात आलेल्या रेडिमेड बॉक्समध्ये धूप, अगरबत्ती, दिवा, सुपारी, पाच फळे, हळदी-कुंकू, तांदूळ, नारळ, आंब्याचा डहाळा, दूर्वा, कापूर, अत्तर, रांगोळी, मंत्रपुस्तिका आदी सर्व साहित्य एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध असते. ग्राहकांना वेगवेगळी साहित्ये खरेदी करण्याऐवजी असा संपूर्ण बॉक्स घेणे सोईस्कर वाटत असल्याने मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. याशिवाय आरती पुस्तिका, मंत्रसंग्रह, आरोग्यदायी अगरबत्त्या, सुगंधी कापूर यांसारख्या नवीन पर्यायांनाही चांगली मागणी आहे. पर्यावरणपूरकतेला प्राधान्य देणारे काही ग्राहक फुलांच्या जागी सजावटीसाठी कागदी वा कपड्याच्या माळा खरेदी करत आहेत. काही मंडळे व घरगुती मंडपामध्ये फुलांऐवजी केवळ हिरव्या तोरणांचा वापर करून नैसर्गिकतेला चालना दिली जाते आहे..दिव्यांच्या खरेदीतही वाढगणपती पूजेसाठी लागणाऱ्या पारंपरिक वस्तूंमध्ये निरंजन, समई, पूजेच्या थाळ्या, दिवे आणि वातींची खरेदीही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. पितळ व स्टीलचे निरंजन आणि विविध आकारातील समया दुकानदारांकडे उपलब्ध असून, त्यांच्या किमती १५० रुपयांपासून पुढे आहेत. दिव्यांसाठी लागणाऱ्या कापसाच्या वाती, सुगंधी वाती, तसेच तेलकट वाती यांनादेखील ग्राहक पसंती देत आहेत. पूजेसाठी लागणाऱ्या सुंदर नक्षीदार थाळ्या, डेकोरेटिव्ह प्लेट्स यांची मागणीदेखील विशेष आहे..हार व पूजा साहित्याची लगबगमूर्ती सजावटीसाठी लागणाऱ्या फुलांच्या हारांनादेखील प्रचंड मागणी आहे. जास्वंद, गुलाब, झेंडू यांचे हार तसेच कृत्रिम प्लॅस्टिक हार आणि माळांनाही ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. शिवाय फुलांची तोरणे, खोबरे, तांदूळ, सुपारी, बेलपत्र, दूर्वा, आंब्याचे पान आदी पूजेतील आवश्यक साहित्य नागरिक हमखास खरेदी करत आहेत..सुगंधी अगरबत्त्यांना विशेष पसंतीबाजारात पारंपरिक अगरबत्त्यांसोबतच सुगंधी अगरबत्त्यांचे नवनवीन पर्याय आले आहेत. चंदन, गुलाब, मोगरा, लव्हेंडर अशा सुवासिक अगरबत्त्यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. काही विक्रेत्यांनी पूजेसाठी खास ऑर्गेनिक अगरबत्ती उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्या धूर न सोडता सुगंध पसरवितात..पूजेच्या साहित्यात यंदा रेडिमेड पूजेच्या साहित्यांचा बॉक्स, तसेच सुगंधी धूप, अगरबत्ती, त्यातल्या त्यात धूर न सोडता सुगंध पसरविणाऱ्या अगरबत्त्या, मंत्रजप यंत्रे यांची जास्ती मागणी आहे. गणरायाच्या आगमनाच्या आधीच रविवार असल्याने बाजारपेठेत खूप उत्साहात पाहायला मिळाला. गणरायासाठी लागणारी वस्त्रे, आसने, पाठ, चौरंग याला तसेच भीमसेनी कापरादेखील मागणी जास्त आहे.- विष्णू शाह, श्री साई सुगंधालाय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.