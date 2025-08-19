पुणे

Ganpati Festival 2025 : पुण्यात शिवमुद्रा पथकाच्या 'कल्लोळ' सोहळ्यात ढोल-ताशांचा जल्लोष

Kallol 2025 : स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पुण्यात ६५ हून अधिक पथकांच्या सहभागाने पार पडलेला ‘कल्लोळ’ ढोल-ताशा वादन सोहळा पुणेकरांच्या हृदयात ऊर्जा भरून गेला.
Updated on

पुणे : एका लयीत पडणारे ढोलाचे ठेके, त्याला समर्पक अशी ताशाच्या काड्यांची साथ, ढोल-ताशांच्या ठेक्यांची ऊर्जा द्विगुणित करणारे झांजवादन आणि एकाच वेळेला ढोल-ताशांच्या तालावर शिस्तबद्ध पद्धतीने थिरकणारे पन्नासहून अधिक भगवे ध्वज, ढोल-ताशा वादनाचा अनोखा सोहळा अनुभवण्याची संधी पुणेकरांना मिळाली. पुण्यातील सर्व नामवंत पथकांमधील नामवंत वादकांनी एकत्र येऊन सादर केलेला हा ‘कल्लोळ’ अनेकांच्या मनात घर करून गेला.

