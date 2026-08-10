पुणे

गुरुप्रसाद भारत गॅस कुरुल तर्फे घरगुती गॅस कनेक्शन ई के वाय सी करण्यासाठी आवाहन

गुरुप्रसाद भारत गॅस कुरुल तर्फे घरगुती गॅस कनेक्शन ई के वाय सी करण्यासाठी आवाहन
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‘गॅस ग्राहकांनी १५ ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी करा’

नजिक पिंपरी : गुरुप्रसाद भारत गॅस ग्रामीण कुरुल एजन्सीच्या घरगुती गॅस ग्राहकांनी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपल्या गॅस कनेक्शनची ई-केवायसी करून घ्यावी, असे आवाहन एजन्सीचे मालक मेजर लिंगदेव निकम यांनी केले आहे. ई-केवायसी न केल्यास गॅस कंपनीकडून व्यावसायिक दराने गॅस घ्यावा लागू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. भारत सरकारच्या निर्देशानुसार १४.२ किलो वजनाच्या घरगुती गॅस कनेक्शनसाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांना ‘Hello BPCL’ ॲपच्या माध्यमातून घरबसल्या स्वतः ई-केवायसी करता येईल. त्यामुळे ग्राहकांनी मुदतीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

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