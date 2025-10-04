Gautami Patil : गौतमी पाटील पोलिसांच्या रडारवर का आली? नेमकं प्रकरण काय? तपासाची चक्र फिरणार!

पुण्यातील मुंबई–बंगळूरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वडगाव बुद्रुक परिसरात कार आणि ऑटो रिक्षाचा अपघात झाला. ही कार अभिनेत्री गौतमी पाटील यांच्या मालकीची असल्याचे समोर आले आहे. गौतमीच्या कारने रिक्षाला मागून जोरदार धडक दिल्याने रिक्षाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि रिक्षाचालक जखमी झाला..अपघातानंतर स्थानिकांनी तत्काळ जखमी रिक्षाचालकाला रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी गौतमी पाटील कारमध्ये नव्हत्या. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते; मात्र स्थानिकांनी त्वरित हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली..Gautami Patil News : गौतमी पाटीलच्या अडचणी वाढणार? ; पुणे पोलिसांनी बजावली नोटीस!.गौतमी पाटीलला अटक करावीदरम्यान, जखमी रिक्षाचालकाच्या कुटुंबीयांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली आणि गौतमी पाटीलला अटक करावी अशी मागणी केली. त्यांनी थेट सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात जाऊन कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच, अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी कुटुंबीयांकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे..गंभीर आरोपरिक्षाचालकाच्या कुटुंबीयांनी गौतमीवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, अपघाताच्या वेळी गौतमी कारमध्ये उपस्थित होती..तपासाची चक्र वेगाने फिरवणारआता पोलीस या प्रकरणात तपासाची चक्र वेगाने फिरवणार आहेत. यासाठी एक विशेष अधिकारी नेमला जाणार आहे. अपघातानंतर क्रेन कोणी बोलावली, फोन कोणी केला, गाडी कुठून आली, हे सर्व तपासले जाणार आहे. सीसीटीव्ही फुटेजची सखोल छाननी केली जाईल. तसेच तपासाची सर्व माहिती रिक्षाचालकाच्या मुलीला दाखवली जाणार असल्याचेही पोलिसांकडून कळते..Gautami Patil : गौतमी पाटीलला उचलायची का नाही? चंद्रकांतदादांचा थेट DCPना कॉल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.