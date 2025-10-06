पुणे

Gautami Patil: अपघातावेळी गौतमी पाटील गाडीमध्ये होती का? पुणे पोलिसांनी तपासले शंभर सीसीटीव्ही

Gautami Patil Latest News: गौतमी पाटीलच्या गाडीचा अपघात झाल्यानंतर तिच्यावर कारवाई करण्याची मागणी झाली होती. प्रत्यक्षात या प्रकरणाचा गौतमीचा संबंध नसल्याचं पुढे आलं आहे.
Gautami Patil: अपघातावेळी गौतमी पाटील गाडीमध्ये होती का? पुणे पोलिसांनी तपासले शंभर सीसीटीव्ही
संतोष कानडे
Updated on

Navale Bridge Accident Case: नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिच्या वाहनाचा काही दिवसांपूर्वी पुण्यात अपघात झाला होता. एका उभ्या असलेल्या रिक्षाला गौतमीच्या गाडीने धडक दिली. मात्र या प्रकरणात गौतमी पाटीलवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत होती. प्रत्यक्षात गौतमी पाटील गाडीमध्ये होती की नाही? याबाबतही संभ्रम होता. पुणे पोलिसांच्या तपासामधून आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
Gautami Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com