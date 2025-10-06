Gautami Patil: अपघातावेळी गौतमी पाटील गाडीमध्ये होती का? पुणे पोलिसांनी तपासले शंभर सीसीटीव्ही

Navale Bridge Accident Case: नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिच्या वाहनाचा काही दिवसांपूर्वी पुण्यात अपघात झाला होता. एका उभ्या असलेल्या रिक्षाला गौतमीच्या गाडीने धडक दिली. मात्र या प्रकरणात गौतमी पाटीलवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत होती. प्रत्यक्षात गौतमी पाटील गाडीमध्ये होती की नाही? याबाबतही संभ्रम होता. पुणे पोलिसांच्या तपासामधून आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे..अपघातावेळी गौतमी पाटील वाहनात नव्हती, अशी माहिती पुणे पोलिसांच्या तपासातून समोर आली आहे. यासाठी पुणे पोलिसांनी तपासले १०० पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले होते. अपघातावेळी फक्त गौतमी पाटीलचा चालक वाहनात उपस्थितीत होता. त्यामुळे पोलिसांनी गौतमीला क्लीन चिट दिली आहे. .Nagarparishad Reservation 2025 : स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं आरक्षण जाहीर! राज्यातील ६७ नगरपरिषदा ओबीसीसाठी, तर २३ एसी-एसटीसाठी राखीव, ओबीसी महिलांना किती?.नेमकं काय घडलं?पुण्यातील मुंबई–बंगळूरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वडगाव बुद्रुक परिसरात चार दिवसांपूर्वी कार आणि ऑटो रिक्षाचा अपघात झाला. ही कार अभिनेत्री गौतमी पाटील यांच्या मालकीची असल्याचे समोर आले आहे. गौतमीच्या कारने रिक्षाला मागून जोरदार धडक दिल्याने रिक्षाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि रिक्षाचालक जखमी झाला.. जखमी रिक्षाचालकाच्या कुटुंबियांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली आणि गौतमी पाटीलला अटक करावी, अशी मागणी केली. त्यांनी थेट सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात जाऊन कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच, अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी कुटुंबियांकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे..पूरग्रस्त भागाचा दौऱ्यावेळी भाजप खासदार-आमदारावर हल्ला, रुग्णालयात उपचार सुरू.पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच जपून पावलं टाकत घटनेचा योग्य दिशेने तपास केला. गाडीमध्ये गौतमी पाटील असती तरी तिच्यावर गुन्हा दाखल झाला नसता. प्रत्यक्षात गाडीत गौतमी नव्हतीच, हे आता स्पष्ट झालं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.