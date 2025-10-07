Gautami Patil: ''गौतमी पाटीलच्या जीवाला धोका..'' पोलिसांच्या नोटिशीला गौतमीचं उत्तर

Pune Accident: नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिच्या वाहनाने एका रिक्षा चालकाला धडक दिल्याने तो गंभीर जखमी झाला. याप्रकरणी रिक्षा चालकाच्या मुलीने गौतमी पाटीलवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र अपघातावेळी गौतमी पाटील गाडीत नव्हती, शिवाय सहप्रवाशावर गुन्हा दाखल करण्याची कुठलीही तरतूद नाही, त्यामुळे पोलिसांनी गौतमीवर गुन्हा दाखल न करता केवळ नोटीस धाडली होती..पुणे पोलिसांनी गौतमी पाटीलला पाठवलेल्या नोटिशीला तिच्या वकिलांनी उत्तर दिलं आहे. त्यात म्हटलंय की, गौतमीच्या जीवाला धोका होता म्हणून अपघातग्रस्त रिक्षा चालकाला ती भेटायला गेली नाही. अपघातग्रस्त रिक्षा चालकाला भेटण्यासाठी जाण्याच्या तयारीत गौतमी होती, मात्र कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल या भीतीने गौतमीने जाणं टाळलं. शो रद्द करण्याच्या धमकीला आणि अपघाताप्रकरणी राजकीय वळण लागल्यामुळे गौतमी पाटीलने माध्यमांसमोर येणं टाळलं, असंही गौतमीच्या वकिलाने म्हटलं आहे..Mangalwedha News : कारसह समुद्रात पडलेल्या तरुणाला वाचवण्यासाठी हिवरगावच्या जवानाची समुद्रात उडी.पोलिसांची नोटीस धुडकावलीगौतमी पाटीलने पुणे पोलिसांची नोटीस धुडकावून लावली आहे. पोलिसांनी नोटीस पाठवून आठ दिवस झाले तरीही गौतमी पाटीलने पोलिसांकडे जबाब नोंदवला नाही. १ तारखेला हजर राहण्यासाठी पोलिसांनी गौतमीला नोटीस बजावली होती. पोलिसांचा आदेश झुगारुन गौतमी पाटीलचे 'शो' सुरू असल्याचं कळतंय..Indian Railways Confirm Ticket : रेल्वेकडून प्रवाशांना लवकरच मिळणार Good News! आता ‘कन्फर्म’ तिकिटाची तारीख विनाशुल्क बदलता येणार.घडलं काय?पुण्यातील मुंबई–बंगळूरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वडगाव बुद्रुक परिसरात कार आणि ऑटो रिक्षाचा अपघात झाला. ही कार अभिनेत्री गौतमी पाटीलच्या मालकीची असल्याचे समोर आले आहे. गौतमीच्या कारने रिक्षाला मागून जोरदार धडक दिल्याने रिक्षाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि रिक्षाचालक जखमी झाला. जखमी रिक्षाचालकाच्या कुटुंबियांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली आणि गौतमी पाटीलला अटक करावी, अशी मागणी केली. त्यांनी थेट सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात जाऊन कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच, अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी कुटुंबियांकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.