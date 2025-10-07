पुणे

Gautami Patil: ''गौतमी पाटीलच्या जीवाला धोका..'' पोलिसांच्या नोटिशीला गौतमीचं उत्तर

Gautami Patil: ''गौतमी पाटीलच्या जीवाला धोका..'' पोलिसांच्या नोटिशीला गौतमीचं उत्तर
Pune Accident: नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिच्या वाहनाने एका रिक्षा चालकाला धडक दिल्याने तो गंभीर जखमी झाला. याप्रकरणी रिक्षा चालकाच्या मुलीने गौतमी पाटीलवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र अपघातावेळी गौतमी पाटील गाडीत नव्हती, शिवाय सहप्रवाशावर गुन्हा दाखल करण्याची कुठलीही तरतूद नाही, त्यामुळे पोलिसांनी गौतमीवर गुन्हा दाखल न करता केवळ नोटीस धाडली होती.

