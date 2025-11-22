Ambegaon Leopard : गावरवाडीत ८ वर्षांची मादी बिबट्या जेरबंद; परिसरात वाढलेल्या बिबट्यांच्या वावराने ग्रामस्थ भयभीत!

घोडेगाव : घोडेगाव पासून पाच किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या गावरवाडी ( ता आंबेगाव)येथे लावलेल्या पिंजऱ्यात गुरुवारी पहाटे ४ वाजेच्या सुमारास आठ वर्षांची मादी बिबट जेरबंद झाली.गुरुवारी दुपारी या परिसरात बिबट्याचा वावर लक्षात घेऊन वनविभागाने पिंजरा लावला होता. शुक्रवारी पहाटे शेतकरी अभिजित पोखरकर आणि उद्धव पोखरकर गाई राणात सोडण्यासाठी गेले असता त्यांनी बिबट्या पिंजऱ्यात अडकलेला पाहिला. त्यांनी तात्काळ वनविभागाशी संपर्क साधला.वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत बिबट्याला माणिकडोह वन्यजीव निवारा केंद्र जुन्नर येथे हलवले. पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वनतारा, गुजरात येथे त्या बिबट्याला पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिंबकर यांनी दिली.मानववस्तीच्या परिसरात बिबट्याच्या हालचालीमुळे निर्माण झालेली भीती आता काहीशी कमी झाली आहे. .मात्र, परिसरात इतर बिबटे असल्याची शक्यता असल्याने गावकऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान गोहे बुद्रुक येथे 21 नोव्हेंबर रोजी मारुती मोतीराम पोटकुले यांच्या एका शेळीवर हल्ला करून बिबट्याने ठार केले. ही घटना सायंकाळी चारच्या सुमारास दिवसा ढवळ्या सुमारास झाली आहे . या परिसरात चार ते पाच बिबट्यांचा वावर असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. वनविभागाने खबरदारी म्हणून गोहे, डिंभे या परिसरात पाच पिंजरे ॲक्टिव्ह केले आहेत. घोडेगाव जवळील परंडा, ताथवडी येथे चार ते पाच बिबट्यांचा वावर आहे. या ठिकाणी एक बिबट्या चार दिवसापूर्वी जेरबंद केला आहे. येथे अंदाजे चार ते पाच बिबटे असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुरंजन काळे यांनी दिली. .चांडोलीत तीन बिबट्यांकडून १५ बकरे ठार.या सर्व बिबट्यांना तातडीने जेरबंद करावे अशी मागणी होत आहे. नारोडी , चिंचोडी या परिसरात आठ ते दहा बिबट्यांचा वावर असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. येथे तातडीने बिबट्या ला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरे लावावेत अशी मागणी संदीप हुले यांनी केली आहे. दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने तातडीने बिबट समस्यावर उपाय योजनेसाठी 11 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. वनविभागाच्या वतीने बिबट्या पकडण्यासाठी जे चमू स्थापित करण्यात आले आहे.त्याच्या मध्ये घोडेगाव वनपरिक्षेत्राचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे घोडेगावतील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. जुन्नर वनविभागात २० चमू स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी एक कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. शासकीय आदेशाप्रमाणे एका चम्मूमध्ये पाच ते सहा प्रशिक्षित नेमबाज व ट्रॅकर यांचा समावेश करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. शासनाने तातडीने या ठिकाणी चमू स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी होत आहे..येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजेश काळे व तुकाराम काळे म्हणालेसदर बिबटे ज्यावेळेस आमच्या मुलांना मारतील. त्यांना उचलून नेतील. त्यावेळेस वन विभागाला जाग येणार काय ? त्यामुळे तातडीने घोडेगाव या वनविभागाच्या अंतर्गत एक चमू स्थापित करून त्याच्यामध्ये प्रशिक्षित नेमबाज व इतर घटकांचा समावेश करून घेण्यात यावा.घोडेगाव वनपरीक्षेत्र व भीमाशंकर अभयारण्यात अंदाजे दोनशे बिबट्यांचा वावर असल्याचे दिसते. सध्या ऊस तोडणी सुरू असल्याने हे बिबटे अचानक सैरभर होऊन अनेक अघटीत घटना घडत आहेत.दिवसाढवळ्या बिबट्यांचा व बछड्यांचा वावर दिसत असल्यामुळे नागरिक भयभीत झाले आहेत. मुलांना शाळेत पाठवावा की नाही असा विचार आता पालक करत आहेत. येथील परिस्थिती गंभीर होण्याच्या अगोदरच बिबट्यांना जेरबंद करून अन्य ठिकाणी हलवण्यात यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.