Ghodegaon News: घोडेगावात आंबेडकर स्मारक आणि संविधान भवनासाठी हालचाली; कृषी विभागाच्या जागेबाबत मंत्रालयात चर्चा

घोडेगाव : घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले आहे.मंत्रालय,मुंबई येथे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या विषयावर अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक ( ता २७ ) घेतली आहे. यात कृषी खात्याची संविधान व पुतळ्यासाठी लागणाऱ्या जागे बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगाव येथे संविधान भवन आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्यासाठी कृषी विभागाची जागा उपलब्ध व्हावी,यासंदर्भात मंत्रालयात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली..यावेळी कृषी खात्याचे सचिव, कृषी आयुक्त व अधिकारी तसेच संविधान समितीचे अध्यक्ष गौतम खरात , कार्याध्यक्ष गौतम रोकडे,सचिव प्रकाश सोनवणे उपस्थित होते.यावेळी जागेची उपलब्धता,स्मारकाची उभारणी आणि प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. .माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे - पाटील यांच्या पुढाकारातून या महत्त्वपूर्ण विषयाचा पाठपुरावा सुरू आहे.घोडेगाव परिसरातील नागरिकांची भावना आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा लक्षात घेता,या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध होऊन स्मारकाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा होईल..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.वळसे पाटील म्हणाले, हे स्मारक म्हणजे केवळ वास्तू नव्हे,तर संविधानाचा सन्मान,सामाजिक समतेचा विचार आणि पुढील पिढीला प्रेरणा देणारा वैचारिक वारसा ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.