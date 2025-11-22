पुणे

Ambegaon News : बाळशीराम मोरे यांच्या घराला अज्ञात व्यक्तीने आग लावण्याचा प्रयत्न!

House Fire : नारोडी (घोडेगाव) येथे बाळशीराम मोरे यांच्या घराला अज्ञात व्यक्तीने आग लावण्याचा प्रयत्न केला. घरात कोणीही नसल्यामुळे फक्त ५ हजारांचे नुकसान झाले, पोलिस तपास सुरू आहेत.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : नारोडी (ता आंबेगाव ) येथील बाळशीराम सखाराम मोरे यांच्या घराला अज्ञात व्यक्तीने आग लावून पेटवण्याचा प्रयत्न केला. यात त्यांचे पाच हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. घोडेगाव पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी , बाळशीराम मोरे आपल्या कुटुंबासह पुणे येथे मुलाकडे गेले होते. घरात कोणीही व्यक्ती नसताना कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने घराच्या दरवाजा जवळ इस्तव लावून घर पेटवण्याचा प्रयत्न केला.

