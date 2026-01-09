पुणे

Tribal Development Scam : आदिवासी विकास निधीवर डल्ला; घोडेगावमध्ये ३१ लाखांच्या शासकीय निधी अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल!

Corruption Alert : आदिवासी विकास विभागाच्या शेडनेट योजनेत ३१ लाख ३ हजार २१८ रुपयांच्या निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी जुन्नरच्या संस्थेवर घोडेगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Embezzlement of Government Funds in Tribal Welfare Scheme

चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसुचित जमाती दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना, राबविण्यात आलेल्या फळ, भाजीपाला विकसित करण्याकरता शेडनेटची उभारणी करण्यात अनियमितता व शासकीय निधीचा अपहार झाल्या प्रकरणी घोडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यात 31 लाख 3 हजार 218 रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार झाला आहे.

