Pimpalgaon Leopard : पिंपळगावात बिबट्याचा आतंक; सहा शेळ्या ठार, गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण!

घोडेगाव : शेतमजुरी करणाऱ्या चंद्रकला ज्ञानेश्वर मधे याचे अंदाजे ७० ते ८० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या ठिकाणी ताबडतोब पिंजरा लावून बिबट्या जेरबंद केला जाईल .असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिंबकर भेटीदरम्यान सांगितले. चंद्रकला मधे यांच्या घरासमोरील गोठ्यात पहाटे साडेचार वाजताच्या सुमारास दोन बिबट्यांनी प्रवेश करून शेळ्यांवर हल्ला चढवला. या हल्ल्यात सहा शेळ्या ठार झाल्या असून अंदाजे सत्तर ते ऐंशी हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. .ग्रामस्थ गणेश भास्कर सांगितले की, याच परिसरात महिन्याभरापूर्वी शेतकरी अश्विनी सुखदेव मधे यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला होता. त्यांनी आरडाओरड केल्याने बिबट्या पळून गेला आणि त्या थोडक्यात बचावल्या. तसेच मेंढपाळ ज्ञानदेव पंढरीनाथ सुळ यांच्या वाड्यावर गेल्या पंधरा दिवसांत वारंवार बिबट्याचे दर्शन झाले असून, कोंबड्या आणि कुत्री फस्त केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. इयत्ता नववीतील विद्यार्थी आशितोष अमित लोहकरे याच्यावरही बिबट्याने हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे..Leopard in Gondia: बेटा सो जाओ नही तो बिबट आ जायेगा; तालुक्यात बिबट्याचा वाढता संचार पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान.या वारंवार होत असलेल्या घटनांमुळे ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दहशत निर्माण झाली आहे. तातडीने बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांनी वनविभागाकडे केली आहे.घटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिंबकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. घोडेगाव परिसरातील नारोडी ,गिरवली, चिंचोली, धोंडमाळ ,शिंदेवाडी ,पिंगळवाडी, परांडा वस्ती या परिसरातही मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू शकते. तत्पूर्वीच वन विभागाने पिंजरे लावून बिबटे जेरबंद करावे.अशी मागणी होत आहे..नारोडी येथे अतुल नाईक यांच्या बंगल्यासमोर शंभर फुट अंतरावर सायंकाळी पाचच्या सुमारास दोन दिवसापूर्वी बिबट्या आला होता. चिंचोली येथे चार दिवसापूर्वी एका शेतकऱ्यावर हल्ला झाला होता. गिरवली येथे अंदाजे सात ते आठ बिबट्या असल्याचे शेतकरी गणेश हगवणे यांनी सांगितले. ऊस तोडणी सुरू झाल्यानंतर येथे मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर सुरू होईल. तत्पूर्वीच वन विभागाने याची दखल घ्यावी . अशी मागणी होत आहे.वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाललिंबकर म्हणाले, बिबट्यांना पकडण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने पिंजरे लावण्यात येत आहे. शेतकरी, लहान मुले यांनी दक्षता घ्यावी. पिंपळगाव येथे घडलेल्या घटनेबाबत तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.