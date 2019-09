पुणे : धनकवडीतीली तरुणीचा डेंगीमुळे मृत्यू

कात्रज : धनकवडी येथील फाईव्हस्टार सोसायटीत राहणाऱ्या तरूणीचा डेंगीमुळे मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली. श्रावणी श्रीधर वरूटे ( वय २४) असे मृत तरूणीचे नाव असून ती हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये आयटी इंजिनीअर होती.

श्रावणी हिला बुधवारी रात्री ताप येवून अंगदुखीचा त्रास होवू लागला. गुरूवारी सकाळी श्रावणी फॅमिली डॉक्टरकडे गेल्या. दरम्यान औषधांसह रक्त तपासणी केली असता त्या दिड लाख प्लेटलेटस् असल्याचा निष्कर्ष आला. मात्र, शनिवारी त्यांना प्रंचंड अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर फॅमिली डॉक्टरच्या सल्ल्याने सुयोग हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. पुन्हा रक्त तपासणी केली असता प्लेटलेटस् पंचेचाळीस हजारावरपर्यंत घसरल्या होत्या. शनिवारी रात्रीत रक्तदाब कमी झाला म्हणून भारती हॉस्पिटल नेण्यात आले. तपासणी सुरू असतानाच तिचा मृत्यू झाला.

