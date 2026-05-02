Junnar 12th Result: जुन्नर तालुक्यात बारावीचा निकाल ९१.४९ टक्क्यांवर; मुलींची बाजी, सात कनिष्ठ महाविद्यालये शंभर टक्के

नारायणगाव : जुन्नर तालुक्यातील 36 कनिष्ठ महाविद्यालयांचा बारावीचा सरासरी निकाल 91.49 टक्के लागला.गतवर्षीच्या तुलनेत सरासरी निकालात 1.71 टक्के घट झाली.निकालात मुलींनी बाजी मारली. सात शाळा शंभर नंबरी ठरल्या. आशी माहिती माजी उपाध्यक्ष राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ महेंद्र गणपुले यांनी दिली..निकालात मुलींची बाजी: 2 हजार 297 विद्यार्थ्या पैकी 2 हजार 19 (87.89 टक्के ) विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. 2 हजार 228 विद्यार्थिनीं पैकी 2 हजार 121 (95.19 टक्के )विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाल्या.निकालात विद्यार्थिनींनी बाजी मारली..दृष्टिक्षेपात निकाल:●परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या 4 हजार 525 विद्यार्थ्यांपैकी 4 हजार 140 विद्यार्थी उत्तीर्ण ( 91.49 टक्के )झाले.●219 विद्यार्थी विशेष प्राविण्यासह उत्तीर्ण झाले.852 विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत तर 2 हजार 349 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणीत उत्तीर्ण झाले.●सात कनिष्ठ महाविद्यालयांचा निकाल शंभर टक्के, 14 कनिष्ठ महाविद्यालयांचा निकाल नव्वद टक्क्यां पेक्षा जास्त लागला.●सर्वात कमी 55.17 टक्के निकाल वडगाव कांदळी येथील हिंदमाता कनिष्ठ महाविद्यालयाचा लागला. तालुक्यात एका कनिष्ठ महाविद्यालयाचा निकाल शून्य टक्के लागला.●तालुक्यातील शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळा सोमतवाडी, श्री जी.आर.गुंजाळ इंग्लिश मीडियम स्कूल आळेफाटा,हांडे देशमुख कॉलेज आळेफाटा,समर्थ कनिष्ठ महाविद्यालय बांगरवाडी,ज्ञानराज इंग्लिश मीडियम स्कुल आळे, अनुदानित माध्यमिक आश्रम शाळा सोमतवाडी, श्री शिवछत्रपती हायस्कूल जुन्नर ( व्होकेशनल) या सात कनिष्ठ महाविद्यालयांचा सरासरी निकाल शंभर टक्के लागला.शंभर टक्के निकाल लागलेल्या बहुतेक शाळांची विद्यार्थी संख्या कमी आहे..तालुक्यातील इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांचा सरासरी शेकडा निकाल पुढील प्रमाणे : अण्णासाहेब वाघीरे महाविद्यालय ओतूर: 94.08, शिव छत्रपती महाविद्यालय जुन्नर: 90.84, सद्गुरू एस. एम.विद्यालय पिंपरीपेंढार: 71.42, गुरुवर्य रा. प.सबनीस विद्यालय नारायणगाव: 91.44, श्री बेल्हेश्वर सेकंडरी व हरी गुंजाळ ज्युनिअर कॉलेज बेल्हे: 81.70,ज्ञानमंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय आळे : 91.51, एस व्ही जुनियर कॉलेज पिंपळवंडी:98.14,हिंदमाता विद्यालय वडगांव कांदळी: 55.17,पंडित नेहरू विद्यालय निमगावसावा: 85.71, सीताबाई तांबे कनिष्ठ महाविद्यालय ओतूर: 90.36, विद्या विकास मंदिर राजूरी:92.02, अंजुमन हायस्कूल जुन्नर: 80, श्री रंगदास स्वामी विद्यालय आणे: 85.71, न्यू इंग्लिश स्कूल आपटाळे: 64.28, भाऊसाहेब बोरा आणे माळशेज हायस्कूल :94.11.शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय जुन्नर: 95.41 , शासकीय अनुदानित आश्रमशाळा तळेरान:93.93, अनुदानित आश्रम शाळा कोळवाडी: 92, विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज साकोरी:80,श्री पांडुरंग कनिष्ठ महाविद्यालय निमगावसावा: 65.78,शासकीय अनुदानित आश्रम शाळा जुन्नर: 95.23, शासकीय आश्रम शाळा सोनावळे:95.45, जयहिंद इंटरनॅशनल स्कुल कुरण:98.30, स्व.निवृत्तीशेठ शेरकर तंत्रनिकेतन निवृत्ती नगर : 70,समर्थ प्रायव्हेट आयटीआय बेल्हे :76.19,अण्णासाहेब वाघिरे कॉलेज : 81.25,गुरुवर्य रा.प. सबनीस विद्या मंदिर (व्होकेशनल) नारायणगाव:76, सुभाष विद्यामंदिर(व्होकेशनल) पिंपळवंडी :63.63,.मागील चार वर्षातील जुन्नर तालुक्याचा बारावीचा सरासरी निकाल: शैक्षणिक वर्ष 2022 -23 (93.84 टक्के), शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 (93.39 टक्के),शैक्षणिक वर्ष 2024 -25 (93.97 टक्के) .शैक्षणिक वर्ष 2025 -26( 93.20 टक्के). मागील चार वर्षाचा सरासरी निकाल पाहता यावर्षी निकालात घट झाली आहे.आशी माहिती, उपप्राचार्य हनुमंत काळे, महेंद्र गणपुले यांनी दिली.