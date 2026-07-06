पुणे

Pune Rain: मुसळधार पावसाचा भोरला फटका! गोकवडी पुलावरून पाणी; वीसगाव खोऱ्याचा संपर्क तुटला

Visgaon Valley cut off after heavy rainfall: वनखात्याच्या हरकतींमुळे गोकवडी पुलाचे काम ठप्प; मुसळधार पावसाने पुलावरून पाणी वाहताच वीसगाव खोऱ्यासह वरवडी पंचक्रोशीचा संपर्क पूर्णपणे खंडित
Torrential Rain Disrupts Bhor–Mandhardev Road, Visgaon Valley Cut Off

Torrential Rain Disrupts Bhor–Mandhardev Road, Visgaon Valley Cut Off

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्रौली : भोर तालुक्यातील वीसगाव खो-यातील गावांना जोडणारा दुवा असलेला भोर मांढरदेव रस्त्यावरील गोकवडी (ता.भोर) हद्दीतील पुलाचे काम वनखात्याच्या हरकती मुळं बंद अवस्थेत असल्याने अरुंद पुलात पाणी न मावल्याने पूलाच्या वरुन पाणी वाहत असल्याने वीसगाव खो-याचा संपर्क तुटला आहे.

Loading content, please wait...
pune
rain
bhor
Bridge
district
heavy rainfall alert