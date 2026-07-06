Pune Rain: मुसळधार पावसाचा भोरला फटका! गोकवडी पुलावरून पाणी; वीसगाव खोऱ्याचा संपर्क तुटला

उत्रौली : भोर तालुक्यातील वीसगाव खो-यातील गावांना जोडणारा दुवा असलेला भोर मांढरदेव रस्त्यावरील गोकवडी (ता.भोर) हद्दीतील पुलाचे काम वनखात्याच्या हरकती मुळं बंद अवस्थेत असल्याने अरुंद पुलात पाणी न मावल्याने पूलाच्या वरुन पाणी वाहत असल्याने वीसगाव खो-याचा संपर्क तुटला आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.गेले दोन दिवस मुसळधार पावसाने डोंगरा तून येणारे पाणी ओढ्यात न मावल्याने ओढ्या लगतचा परिसर जलमय झाल्याने वरवडी पंचक्रोशीचा संपर्क तूटला आहे,वरोडी बुद्रुक,वरोडी डायमुख येथील ओढ्याला पूर आल्याने कामानिमित्त गेलेले कामगार, शेतकरी,मजुर गावा पर्यंत पोहचू शकत नाहीत,या भागातील गावे डोंगराच्या कुशीत वसलेली असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे,.तसेच पळसोशी येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील दगडी ताली,माती वाहून गेली आहे.अनेक ठिकाणी पाण्याच्या प्रवाहामुळे शेती नष्ट झाली आहे. पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाने भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...\rवीसगाव खो-यात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी होत असल्याने रस्ता पाण्याखाली गेल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे थांबवण्यात आली असून नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.