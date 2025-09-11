Walchandnagar News : सीसीटीव्ही फुटेजमुळे मंगळसुत्र चोरणारे चोरटे जेरबंद; पोलिसांनी शंभर सीसीटीव्ही चे फुटेज ची केली पाहणी

वालचंदनगर : काझड (ता.इंदापूर) येथील किराणा दुकानातुन महिलेच्या गळ्यातील १ तोळे सोन्याचे मंगळसुत्र हिसकावून नेणाऱ्या दोन आरोपींना वालचंदनगर पोलिसांनी अटक केली.सीसीटीव्ही फुटेज च्या आधारे पोलिसांना तपास लावण्यामध्ये यश आले..याप्रकरणी पोलिसांनी रोहित विजय बोरकर ( वय - २१ रा. गुणवडी, ता. बारामती ) व रोहित ऊर्फ कोच्या दिपक कुदळे, (वय - २० रा बांदलवाडी, ता बारामती) यांना वालचंदनगर पोलिसांनी अटक केली. याप्रकरणी सिंधू काशिनाथ नरूटे, वय - ६० वर्षे ( रा. काझड, ता. इंदापुर) या महिलेच्या गळ्यातील १ तोळे वजनाचे सोन्याचे मंगळसुत्र हिसकावून नेले होते..वालचंदनगर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार सिंधु नरुटे यांचे काझड गावामध्ये आर्या किरणा जनरल स्टोअर्स चे दुकान आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी नरुटे दुकानामध्ये बसले असताना बोरकर कुदळे हे दोघे दुचाकीवरुन आले होते. किराणा सामान घेण्याचा बहाणा करुन नरुटे यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र हिसका मारुन तोडून नेले. वालचंदनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल होताच तातडीने तपासाला सुरवात केली. भवानीनगगर, काझड, बोरी, लाकडी, निंबोडी तसेच बारामती तालुक्यातील रुई, सावळ,काटेवाडी, कन्हेरी यागावामधील सुमारे शंभर सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करुन आरोपीचा शोध लावला. दोघांना ही सापळा रचून शिताफीने अटक केली. त्यांच्याकडून सोन्याचे मंगळसुत्र,रोख रक्कम, मोबाईल,दोन दुचाकी जप्त केल्या..सदरची कामगिरी पुणे जिल्हाचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल , उपविभागीय पोलिस अधिकारी गणेश बिरादार,उपविभागीय पाेलिस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वालचंदनगर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार डुणगे, पोलीस उप-निरीक्षक मिलींद मिठापल्ली, पोलीस हवालदार गुलाबराव पाटील, शैलेश स्वामी, जगदीश चौधर, सतीश फुलारे, विक्रमसिंह जाधव,गणेश वानकर, रणजित देवकर, अभिजीत कळसकर,गणेश काटकर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.