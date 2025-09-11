पुणे

Walchandnagar News : सीसीटीव्ही फुटेजमुळे मंगळसुत्र चोरणारे चोरटे जेरबंद; पोलिसांनी शंभर सीसीटीव्ही चे फुटेज ची केली पाहणी

Kazad Incident : काझड येथील किराणा दुकानात झालेल्या सोनसाखळी चोरीप्रकरणी दोन आरोपींना वालचंदनगर पोलिसांनी शिताफीने अटक केली असून, सोनं, रोख रक्कम आणि दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत.
Walchandnagar News

Walchandnagar News

Sakal

राजकुमार थोरात
Updated on

वालचंदनगर : काझड (ता.इंदापूर) येथील किराणा दुकानातुन महिलेच्या गळ्यातील १ तोळे सोन्याचे मंगळसुत्र हिसकावून नेणाऱ्या दोन आरोपींना वालचंदनगर पोलिसांनी अटक केली.सीसीटीव्ही फुटेज च्या आधारे पोलिसांना तपास लावण्यामध्ये यश आले.

Loading content, please wait...
crime
baramati association
gold theft
CCTV footage viral
Walchandnagar theft case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com