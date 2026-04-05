Gold Silver Price Fall 2026 : सोने ५३ तर चांदी २ लाखांनी स्वस्त, ४ महिन्यात दरात मोठी घसरण; युद्धामुळे दर आणखी उतरणार?

Gold rate decline India : जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. मागील आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली असली, तरी वर्षाच्या सुरुवातीला असलेल्या ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीच्या तुलनेत सध्या हे दर मोठ्या प्रमाणात उतरल्याचे झाल्याचे चित्र आहे. चांदी आपल्या उच्चांकी दरापेक्षा तब्बल मागच्या ४ महिन्यात २ लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे, तर सोन्याच्या दरातही ५३ हजार रुपयांची घट पाहायला मिळत आहे..उच्चांकी स्तरावरून दरात मोठी कपातयावर्षी जानेवारी महिन्यात सोन्या-चांदीच्या किमतींनी सर्व विक्रम मोडीत काढले होते. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) जानेवारीमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो ४ लाख ३९ हजार ३३७ रुपयांवर पोहोचला होता. मात्र, सध्या हा भाव २ लाख ३२ हजार ६०० रुपयांवर स्थिर आहे. म्हणजेच उच्चांकी दराच्या तुलनेत चांदी २ हजार ०६ हजार ७३७ रुपयांनी स्वस्त मिळत आहे.सोन्याची स्थितीही अशीच आहे. जानेवारीत १० ग्राम २४ कॅरेट सोन्याचा दर २ लाख २ हजार ९८४ रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर गेला होता. गुरुवारी हा दर १ लाख ४९ हजार ६५० रुपयांवर बंद झाला. या हिशोबाने सोने आपल्या उच्चांकी स्तरावरून ५३ हजार ३३४ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे..गेल्या आठवड्यातील बाजारभावगेल्या आठवड्याचा विचार करता, सोन्या-चांदीच्या दरात काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. २७ मार्च रोजी एमसीएक्सवर सोने १ लाख ४७ हजार २५५ रुपयांवर होते, जे २ एप्रिल रोजी १ लाख ४९ हजार ६५० रुपयांवर बंद झाले. एका आठवड्यात सोन्याच्या दरात २ हजार ३९५ रुपयांची वाढ झाली. दुसरीकडे, चांदीचा भाव २ लाख २७ हजार ९५४ रुपयांवरून २ लाख ३२ हजार ६०० रुपयांवर पोहोचला आहे. एका आठवड्यात ४ हजार ६४६ रुपयांची तेजी दिसून आली..स्थानिक सराफा बाजारातील स्थिती'इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन'च्या (IBJA) आकडेवारीनुसार, स्थानिक बाजारपेठेतही गेल्या आठवड्यात दरवाढ नोंदवण्यात आली. २४ कॅरेट सोने ३ हजार ६६६ रुपयांच्या वाढीसह १ लाख ४६ हजार ६०८ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचले. तर चांदीच्या दरात ६ हजार १६६ रुपयांची वाढ होऊन ती २ लाख २७ हजार ८१३ रुपये प्रति किलोवर बंद झाली..ग्राहकांसाठी महत्त्वाची टीपबाजारपेठेत सोने-चांदीचे जे दर जाहीर केले जातात, ते बेस रेट असतात. जेव्हा ग्राहक सराफा दुकानात दागिने खरेदी करण्यासाठी जातात, तेव्हा त्यांना या किमतीवर ३ टक्के जीएसटी (GST) आणि मेकिंग चार्जेस (घडणावळ) द्यावे लागतात. मेकिंग चार्जेस प्रत्येक शहरात आणि सराफा दुकानदारांनुसार वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे प्रत्यक्ष दागिन्यांची किंमत बाजारभावापेक्षा अधिक असते.