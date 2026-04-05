पुणे

Gold Silver Price Fall 2026 : सोने ५३ तर चांदी २ लाखांनी स्वस्त, ४ महिन्यात दरात मोठी घसरण; युद्धामुळे दर आणखी उतरणार?

Gold Silver price today India : गेल्या चार महिन्यांत सोन्याच्या दरात सुमारे ५३ हजारांची तर चांदीच्या दरात जवळपास २ लाखांची घसरण झाली आहे. जागतिक युद्धस्थितीमुळे दर आणखी खाली येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Gold Silver Price Fall january to april 2026

Sandeep Shirguppe
Gold rate decline India : जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. मागील आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली असली, तरी वर्षाच्या सुरुवातीला असलेल्या ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीच्या तुलनेत सध्या हे दर मोठ्या प्रमाणात उतरल्याचे झाल्याचे चित्र आहे. चांदी आपल्या उच्चांकी दरापेक्षा तब्बल मागच्या ४ महिन्यात २ लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे, तर सोन्याच्या दरातही ५३ हजार रुपयांची घट पाहायला मिळत आहे.

