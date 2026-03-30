Land Acquisition: आनंदाची बातमी! भूसंपादनाच्या दाव्यांसाठी ५७ लवादांची नियुक्ती; रखडलेले २८ हजारांहून अधिक प्रकरणे निकाली निघणार

पुणे : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या अनेक प्रकल्पांमुळे भूसंपादनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा वेगवान निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यात ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मोबदल्याविना रखडलेले राज्यातील २८ हजारांहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांचे दावे आता निकाली निघण्यास मदत होणार आहे..केंद्रीय परिवहन व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नुकतीच एक बैठक झाली. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्याबाबतची काही प्रकरणे तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क, मोबदल्याची पद्धत व या विषयातील पारदर्शकता ही बाब लक्षात घेऊन या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र लवादांची निर्मिती करावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली होती. त्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने अतिरिक्त आयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्गातील ५७ अनुभवी अधिकाऱ्यांची लवाद म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे..नव्याने नियुक्त केलेले हे ५७ लवाद पुणे, कोकण, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सर्व विभागांतील जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत राहतील. यासंदर्भात महसूल विभागाने आदेश काढून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ 'एनएचएआय'चे प्रकल्प संचालक आणि भूसंपादन अधिकारी यांची बैठक घेऊन प्रलंबित प्रकरणांची या लवादांकडे विभागणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कामात सुसूत्रता राहावी, यासाठी एकाच निवाड्याशी संबंधित सर्व दावे एकाच अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात यावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे..या लवादांच्या कामकाजाचा आढावा दरमहा घेण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच, या लवादांना आवश्यक मनुष्यबळ आणि कार्यालयीन खर्चासाठी 'एनएचएआय'मार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे..राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाचे दावे प्रलंबित असल्याने अनेकदा शेतकऱ्यांचे मोबदले रखडतात आणि प्रकल्पांनाही विलंब होतो. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडे लवाद नेमण्याची मागणी केली होती. त्यांनी मान्यता दिल्यामुळे ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती केली असून, प्रकल्पग्रस्तांना वेळेवर मोबदला मिळेल व राज्याच्या विकासाला गती मिळेल.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.