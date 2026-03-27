Property Card Scheme: राज्यातील मालमत्ताधारकांसाठी खुशखबर! नागरिकांना मिळणार मिळकतपत्रिका; काेणत्या दहा जिल्ह्यात राबतेय याेजना..

पुणे : राज्यातील १० नगरपालिका हद्दीतील मिळकतदारांना मे अखेरपर्यंत मिळकतपत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) मिळणार आहेत. त्यामुळे तेथील नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्काचा पुरावा मिळण्यास मदत होणार आहे..राज्यात काही शहरांमध्ये १९२५ पासून सिटी सर्व्हे उपलब्ध आहे. याचाच आधार घेत भूमी अभिलेख विभागाने शहरी भागातील मिळकतींना मिळकतपत्रिका देण्यासाठी 'नक्शा योजना' हाती घेतली आहे. यात प्रायोगिक तत्त्वावर गोंदिया, आर्वी (जि. वर्धा), धर्माबाद (जि. नांदेड) तसेच मलकापूर व रहिमतपूर (जि. सातारा) या पाच शहरांचा समावेश केला होता. या ठिकाणी दिलेल्या मिळकतपत्रिकेचा प्रयोग देशपातळीवर १०० शहरांमध्ये करण्यात येत आहे. त्यामध्ये राज्यातील १० शहरांचा समावेश आहे. सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण केले जात आहे..याबाबत जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल म्हणाले, ''मिळकतपत्रिका तयार झाल्यानंतर शहरांच्या नकाशांमध्ये अचूकता येणार आहे. त्यामुळे नगरपालिकांना मालमत्तेची कर आकारणी करणे सोपे होऊन त्यात पारदर्शकता येणार आहे. परिणामी, करवृद्धी होणार आहे.''.कुठे राबवली जाते योजना?- बारामती- पंढरपूर- वरणगाव- मूर्तिजापूर- बुलडाणा- शिर्डी- बदलापूर- अंबरनाथ- कन्नड- घुग्गुस.काय आहे विशेष?लिडार ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणप्रत्येक मालमत्तेचा अचूक नकाशाअक्षांश-रेखांश निश्चितीनागरिकांना फायदामालकी हक्काचा अधिकृत पुरावामालमत्ता वाद कमी होणारकागदपत्रे अधिक मजबूतप्रशासनाला फायदाकर आकारणी अधिक पारदर्शकअचूक नोंदीमुळे महसूल वाढविकास आराखडा सोपा..प्रकल्पाची स्थितीबारामती, घुग्गुस : काम पूर्णउर्वरित ८ शहरे : एप्रिलअखेर पूर्णमे २०२६ : मिळकतपत्रिका वितरण.