Akashvani Pune: पुणेकरांसाठी आता ही खूशखबर आहे. कारण पुणे आकाशवाणीवरुन प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांची निर्मिती आणि प्रसारण छत्रपती संभाजीनगरला हालवण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयानं स्थगित केला आहे. त्यामुळं पूर्वीप्रमाणेच पुणे आकाशवाणीवरुनच बातम्या प्रसारित होतील, असे नवे आदेश मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिले आहेत. (Good news News bulletin on Pune Akashvani will continue Minister Anurag Thakur new order)

प्रसार भारतीनं काढलेल्या नव्या आदेशाात तीन बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, १३ जून २०२३ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरुन सकाळी ७.१० वाजता, ८.०० वाजता होणारे दोन बुलेटिन. त्यानंतर सकाळी ८.३० वाजता आणि १०.५८ वाजता एफएमवरुन होणारं बुलेटिन तसेच संध्याकाळी ६.०० वाजता होणारं (जिल्हा बातमीपत्र) यांची निर्मिती आणि प्रसारण पुढील आदेश येईपर्यंत पुणे केंद्रावरुनच होईल. (Marathi Tajya Batmya)

त्याचबरोबर पुणे प्रादेशिक वृत्त विभागातील नियमित, कंत्राटी आणि हंगामी कर्मचाऱ्यांचं कामही पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहिल असंही या नव्या आदेशात म्हटलं आहे. वृत्त विभागाच्या महासंचालकांच्या मंजुरीनंतर हे आदेश काढण्यात आल्याचं प्रसार भारतीच्या पत्रात म्हटलं आहे. (Latest Marathi News)

खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधून या संदर्भात चर्चा केली. तसेच प्रसार भारतीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. तसेच पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी अनुराग ठाकूर यांच्याकडं पत्राद्वारे केली होती.

पुणे सांस्कृतीक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्वाचं शहर असल्यानं याबाबतच्या बातम्यांना न्याय मिळायला हवा. पण पुण्यातून बातमीपत्र बंद झाल्यास असा न्याय मिळू शकणार नाही, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं होतं.