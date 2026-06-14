Diesel Limit : डिझेल विक्रीवर २०० लिटरची मर्यादा; कॅन बंदीमुळे शेतकरी, रुग्णालये आणि अत्यावश्यक सेवांची मोठी गैरसोय

पारगाव : आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विस्कळीत झालेली पेट्रोलियम पुरवठा साखळी आणि स्थानिक पातळीवर वाढणारी डिझेलची साठेबाजी थांबवण्यासाठी केंद्रसरकारने कडक पावले उचलली असून नव्या आदेशानुसार पेट्रोलपंपावरून एका वाहनाला एका दिवसात २०० लिटर पेक्षा जास्त डीझेल विकता येणार नाही हे डीझेल केवळ वाहनाच्या थेट इंधन टाकीत किंवा मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच भरून दिले जाईल खरेदी केलेल्या डीझेलची ग्राहकाला पुनर्विक्री करण्यास पूर्णपणे बंदी असल्याने या नवीन निर्बंधामुळे ग्रामीण भागात खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची तसेच रुग्णालयांची गैरसोय होणार आहे त्यामुळे शेतकरी, रुग्णालय तसेच अत्यावश्यक सेवेतील संस्थाना या नियमातून सुट द्यावी अशी मागणी होत आहे..केंद्र शासनाने दि. ११ जुन तसेच राज्य शासनाने दि. १२ जुन रोजी नव्याने आदेश देत युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विस्कळीत झालेली पेट्रोलियम पुरवठा साखळी आणि स्थानिक पातळीवर वाढणारी डिझेलची साठेबाजी थांबवण्यासाठी कडक पावले उचलली आहे..ग्रामीण भागात शेतातील खरीपाच्या पेरणीपुर्व मशागतीच्या कामांना वेग आला आहे शेतीपंप, ट्रॅक्टर, जनरेटर आणि इतर कृषी यंत्रांसाठी डिझेलची आवश्यकता आहे. पंपचालकांना कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल न देण्याच्या सूचना असल्याने ग्रामीण भागातून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. शेतजमीन सपाटीकरणासाठी जेसीबी चा वापर केला जातो प्रत्येकवेळी डीझेल भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतीपंप, ट्रॅक्टर, जेसीबी किंवा औषध फवारणीचा पंप इंधनासाठी पेट्रोलपंपावर घेऊन जायला परवडणारे नाही त्यामुळे शेतकरी एकदाच कॅन मध्ये डीझेल आणत असतो परंतु आता नवीन नियमामुळे शेतकऱ्यांना कॅन मध्ये डीजेल मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. रुग्णालय , अत्यावश्यक सेवा असणाऱ्या बँका येथे असलेल्या जनरेटरला मोठ्या प्रमाणावर इंधन लागते त्यामुळे ते कॅन मधूनच न्यावे लागत होते आता नवीन नियमामुळे डिझेलसाठी प्रत्येकवेळी पंपावर जनरेटर नेणे शक्य नसल्याने गैरसोय होणार आहे. पेट्रोल पंपांवर कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल देण्यावर शासनाने निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे शेतीकामासाठी डिझेलवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने हस्तक्षेप करत शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये त्यांना कॅनमध्ये डिझेल द्यावे, असे आदेश पेट्रोल पंप चालकांना द्यावेत अशी मागणी वाळुंजनगर (ता. आंबेगाव ) येथील महेंद्र वाळुंज यांनी केली आहे..गरज वाढत असताना अचानक घालण्यात आलेल्या या निर्बंधामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. रुग्णालयात शस्त्रक्रिया सुरु असताना वीज पुरवठा खंडीत झाला तर पर्यायी व्यवस्था म्हणून जनरेटर सुरु ठेवावे लागते. रुग्णालयातील आयसीयु मधील अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरु राहण्यासाठी साठी जनरेटर आवश्यक असते त्यामुळे शासनाने रुग्णालयासाठी डीझेल च्या नवीन नियमात सुट द्यावी अशी मागणी डॉ. आशिष चव्हाण (आधार हॉस्पिटल , पारगाव ता. आंबेगाव ) यांनी केली आहे..आंबेगाव तालुक्यातील साई पुजा पेट्रोलियम (पारगाव) चे सचिन देवडे, जीवन पेट्रोलियम (लोणी) चे अनिल डोके व पाबळ येथील दीप पेट्रोलियमचे अनिकेत नाईक यांनी सांगितले कि शासनाच्या नवीन नियमानुसार ग्राहक नेहमीचा व ओळखीचा असून सुद्धा आम्हाला कॅन मध्ये डीझेल देता येत नाही आमचा नाईलाज आहे. अनेकदा या कारणामुळे ग्राहक व आमच्यात वादावादी होत आहे परंतु आम्हाला शासनाच्या नियमानुसार डीझेल व पेट्रोल विक्री करावी लागत असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.