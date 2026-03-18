Pune News: पुण्यातील ‘बीजे’ महाविद्यालयाला स्वायत्ततेस नकार; सरकारने प्रस्ताव फेटाळला, वैद्यकीय क्षेत्रातून नाराजी!

पुणे: राज्यातील प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या पुण्यातील 'बीजे' वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्वायत्ततेचा १६ वर्षांपूर्वी पाठवलेला प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला स्वायत्ततेसाठी विचाराधीन असलेल्या 'बीजे'चे नाव यादीतून वगळून नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे पुण्यावर अन्याय झाल्याची भावना 'बीजे'मध्ये शिकलेले डॉक्टर व वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे..राज्य सरकारने मुंबईतील 'जेजे' आणि नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना स्वायत्तता देण्यासंदर्भात सविस्तर धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती तीन महिन्यांत याबाबत निर्णय देणार आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र यामधून 'बीजे'ला डावलले गेले आहे..वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय प्रशासनाचे निर्णय स्थानिक स्तरावर घेता यावे, यासाठी 'बीजे'चे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले यांनी महाविद्यालय व रुग्णालयाला स्वायत्त करावे, असा पहिला प्रस्ताव २०११ मध्ये, दुसरा २०१७ ला वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठवला होता. तो शासनाच्या विचाराधीन होता. मात्र, विभागाने अचानक 'बीजे'चे नाव यादीतून वगळले आहे..अजित पवार यांच्याकडूनही प्रयत्न'बीजे'चे नाव वगळण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर यापूर्वी राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही 'बीजे'ला स्वायत्तता मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर 'बीजे'चे नाव यादीतून वगळण्यात आल्याची चर्चा वैद्यकीय वर्तुळात सुरू आहे..पुण्याने प्रस्ताव कधी पाठवला आणि त्याचे पुढे काय झाले, याबाबत माहिती घेण्यात येईल. त्यानंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.- माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग..महाविद्यालय स्वायत्त करण्याचा प्रस्ताव सर्वात आधी 'बीजे' महाविद्यालयाने पाठवला आहे. त्यांनंतरही अनेक वेळा पाठवला, पण पुण्याला पुन्हा डावलले गेले आहे. 'बीजे'ला देखील स्वायत्तता मिळाल्यास निर्णय प्रक्रिया आणखी वेगवान होण्यास मदत होईल.- एक वरिष्ठ अधिकारी, बीजे वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालय.