Electricity Scheme: आनंदाची बातमी! पुणेकरांना अल्पदरात सौरवीज, शासनाकडून मिळणार अनुदान, २५ वर्षे मोफत वीज..

पुणे: पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज आणि स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेअंतर्गत पुणे परिमंडलातील ३७ हजार ७७२ ग्राहकांना केवळ अडीच ते १० हजार रुपयांत एक किलोवॉटचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविता येणार आहे. यामुळे पात्र ग्राहकांना पुढील २५ वर्षे मोफत वीज मिळेल..मे महिना 'सोलार महिना' म्हणून साजरा होत असून, त्यानिमित्त महावितरणने विशेष संधी उपलब्ध केली आहे. दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या, दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी योजना आहे. एक किलोवॉट प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ३० हजार आणि राज्य सरकार १७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देत आहे..यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना केवळ अडीच हजार रुपये, अनुसूचित जाती-जमातीतील ग्राहकांना पाच हजार रुपये, तर सर्वसाधारण आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा हजार रुपये भरावे लागतील. 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' तत्त्वावर योजना राबविली जात आहे. इच्छुकांनी 'पीएम सूर्यघर' ॲप किंवा महावितरणच्या iSMART पोर्टलवर अर्ज करावा, असे आवाहन केले आहे..स्मार्ट योजनेतून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सौर क्रांतीत सामील करण्याचा महावितरणचा मानस आहे. एक किलोवॉटचा हा प्रकल्प ग्राहकांना वीजबिलातून कायमची मुक्ती देईल.- सुनील काकडे, मुख्य अभियंता, महावितरण, पुणे परिमंडल