Pune News: रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ची महत्त्वपूर्ण घोषणा..

Health minister Decision to control excessive hospital bills: रुग्णालयांच्या बिलांवर नियंत्रणासाठी 'स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल'ची घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ तयार करण्यात येईल. तसेच, विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्यात येईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली.

