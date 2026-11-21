बारामती - शहरातील शिवशंभूनगर परिसरात राजन कोळेकर यांच्या राहत्या घरासमोर उभ्या असलेल्या डिफेंडर गाडीवर अज्ञात व्यक्तीने गोळीबार केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..शनिवारी दुपारी इंस्टाग्राम वरून राजन कोळेकर यांना एका व्यक्तीने दोन पेटी खंडणीची मागणी केली होती अशी माहिती देखील समोर येत आहे हे पैसे देण्यास कोळेकर यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांच्या गाडीवर दुचाकीवरून आलेल्या तीन अज्ञात हल्लेखोरांनी दोन गोळ्या झाडल्या असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, तानाईनगरपासून काही अंतरावर असलेल्या शिवशंभूनगर येथे राजन कोळेकर यांच्या घरासमोरील पार्किंगमध्ये त्यांची डिफेंडर (एमएच ४२ बीव्ही ७४७४) गाडी उभी होती. या गाडीवर अज्ञात व्यक्तीने गोळीबार केला. या घटनेत सुदैवाने कोणालाही दुखापत झाली नाही..भरवस्तीत घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गोळीबार कोणी केला, त्यामागील कारण काय आणि हल्लेखोरांचा नेमका उद्देश काय होता, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम व पोलीस निरीक्षक नारायण पवार यांनी घटनास्थळाला भेट दिली असून पुढील तपास वेगाने सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.