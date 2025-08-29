पुणे

Pune Crime : बोलण्‍यास नकार; बाणेरमध्‍ये प्रेयसीवर गोळीबाराचा प्रयत्‍न, आरोपी पसार

प्रेमसंबंधाला झिडकारल्याने व बोलण्‍यास नकार दिल्‍याने एकाने प्रेयसीवर पिस्तुलातून गोळीबार केल्याची घटना बाणेर येथे घडली.
gun shooting
gun shootingsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - प्रेमसंबंधाला झिडकारल्याने व बोलण्‍यास नकार दिल्‍याने एकाने प्रेयसीवर पिस्तुलातून गोळीबार केल्याची घटना बाणेर येथे शुक्रवारी सकाळी घडली. मात्र, पिस्तुलातून गोळी न उडाल्याने उच्‍चशिक्षित प्रेयसी तरुणी बचावली. या घटनेतील आरोपी पसार झाला असून त्याच्याविरुद्ध गुन्‍हा दाखल करण्‍यात आला आहे. पोलिसांकडून आरोपीचा शोध घेण्यात येत आहे.

pune
crime
Attempt
Baner
Accused
Absconding

