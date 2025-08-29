पुणे - प्रेमसंबंधाला झिडकारल्याने व बोलण्यास नकार दिल्याने एकाने प्रेयसीवर पिस्तुलातून गोळीबार केल्याची घटना बाणेर येथे शुक्रवारी सकाळी घडली. मात्र, पिस्तुलातून गोळी न उडाल्याने उच्चशिक्षित प्रेयसी तरुणी बचावली. या घटनेतील आरोपी पसार झाला असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून आरोपीचा शोध घेण्यात येत आहे..तक्रारदार तरुणी ही उच्चशिक्षित असून ती ‘एमबीए’ चा अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहे. तसेच ती बाणेर भागातील एका खासगी कंपनीत प्रशिक्षण घेत आहे. शुक्रवारी ती सकाळी दहाच्या सुमारास कंपनीत निघाली होती. आरोपीने घरपोच खाद्यपदार्थ पोहोचविणाऱ्या ‘डिलिव्हरी बाॅय’सारखा वेश करत कंपनीच्या आवारात आला व तिला अडविले व तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला..तिने बोलण्यास नकार दिल्याने आरोपीने त्याच्याकडील पिस्तुलातून तरुणीच्या दिशेने गोळ्या झाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पिस्तुलातून गोळी न उडाल्याने ती बालंबाल बचावली. त्यावेळी तरुणीने आरडाओरडा केला. त्यानंतर कंपनीतील कर्मचारी, सुरक्षारक्षकांनी तेथे धाव घेतली. आरोपी दुचाकीवरून पसार झाला..घटनेची माहिती मिळताच परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंढे यांच्यासह घटनास्थळी भेट दिली. आरोपी एका खासगी कंपनीत काम करतो. यापूर्वी त्याच्याविरुद्ध पिंपरी-चिंचवडमधील एका पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संबंधित कंपनीचे कार्यालय एका जुन्या इमारतीत असून तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. आरोपीचा शोध घेण्यात येत आहे.- चंद्रशेखर सावंत, पोलिस निरीक्षक, बाणेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.