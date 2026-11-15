पुणे

Pune News: दुबार वाटपाच्या जमिनींवर ;गुंजवणी प्रकल्पातील सहा हेक्टर जमिनीबाबत जिल्हा प्रशासनाची कारवाई

Gunjavani Land Rehabilitation Action : गुंजवणी प्रकल्पातील पुनर्वसनासाठी दुबार वाटप झालेली सुमारे सहा हेक्टर जमीन जिल्हा प्रशासनाने सुनावणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी करून पुन्हा ताब्यात घेतली आहे.
Pune administration reclaims six hectares of duplicate land allotment in the Gunjavani project.

Pune administration reclaims six hectares of duplicate land allotment in the Gunjavani project.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गुंजवणी प्रकल्पातील पुनर्वसनांतर्गत दुबार जमीनवाटप झालेल्या प्रकरणांची तपासणी करून जिल्हा प्रशासनाने सुमारे सहा हेक्टर जमीन परत ताब्यात घेतली आहे. गेल्या अनेक वर्षात प्रथम अशा प्रकारे दुबार वाटप झालेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

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