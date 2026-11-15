Pune News: दुबार वाटपाच्या जमिनींवर ;गुंजवणी प्रकल्पातील सहा हेक्टर जमिनीबाबत जिल्हा प्रशासनाची कारवाई

पुणे : गुंजवणी प्रकल्पातील पुनर्वसनांतर्गत दुबार जमीनवाटप झालेल्या प्रकरणांची तपासणी करून जिल्हा प्रशासनाने सुमारे सहा हेक्टर जमीन परत ताब्यात घेतली आहे. गेल्या अनेक वर्षात प्रथम अशा प्रकारे दुबार वाटप झालेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे..जिल्ह्यातील धरण व सिंचन प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाचा लाभ दिला जातो. परंतु काही लाभार्थ्यांना दुबार जमिनींचे वाटप झाले असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासनाने पुनर्वसनासाठी वाटप केलेल्या जमिनींच्या पडताळणी मोहीम हाती घेतली होती. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे का, कोणाला किती जमीन देण्यात.आली आणि पात्र असूनही कोण लाभापासून वंचित आहे, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित करण्यात आली. या पडताळणीत दुबार जमीनवाटप झाल्याचे निष्पन्न होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त जमीन परत घेणे आणि लाभ न मिळालेल्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांची निश्चिती करणे, या दोन्ही बाबींवर भर देण्यात येत आहे..जमीन वाटपाची माहिती संगणकीय प्रणालीत एकत्रित केल्यानंतर काही प्रकरणांत एकाच प्रकल्पग्रस्ताच्या नावाशी एकापेक्षा अधिक वाटपाच्या नोंदी जोडलेल्या आढळल्या. मात्र, संगणकीय प्रणालीमध्ये दोन नोंदी दिसणे म्हणजे प्रत्येक वेळी दुबार लाभ घेतल्याचे सिद्ध होत नाही. एकाच पात्र वाटपातील जमीन वेगवेगळ्या तुकड्यांत मिळालेली असणे किंवा नोंदींमधील तांत्रिक फरक, अशा शक्यता तपासणेही आवश्यक होते. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ संगणकीय नोंदींच्या आधारे निर्णय न घेता संबंधित प्रकरणांतील मूळ जमीनवाटप आदेश आणि पुनर्वसनाच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली..दुबार वाटपाची प्रकरणे समोर आल्यानंतर संबंधितांना आपले म्हणणे आणि कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात आली. त्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात आली. त्यामध्ये गुंजवणी प्रकल्पात दुबार वाटप झालेली सहा हेक्टर जमीन परत घेण्यात आली. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, ‘‘ दुबार लाभ आढळलेल्या प्रकरणांत संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पात्र असूनही पुनर्वसनाचा लाभ न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.