Pune Cyber Crime : हडपसरमध्ये सायबर चोरट्यांकडून सव्वा कोटींची फसवणूक; शेअरबाजारात जबरदस्त परतावा देण्याचे आमिष!

पुणे : हडपसर परिसरातील एका ४८ वर्षीय व्यक्तीची सायबर चोरट्यांनी एक कोटी २० लाख ७४ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार पाच सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत घडला. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्यांनी फिर्यादीशी व्हॉटसअॅपद्वारे संपर्क साधला. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास जादा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून त्यांनी फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला..Pune Crime : ख्रिसमस पार्टीच्या आमिषात १३ वर्षीय मुलीशी विनयभंगाचा धक्कादायक प्रयत्न; ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकास अटक!.या आमिषाला बळी पडून फिर्यादीने वेळोवेळी वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये एक कोटी २० लाख ७४ हजार रुपयांची गुंतवणूक केली. मात्र, दीर्घकाळ उलटूनही कोणताही परतावा मिळाला नाही. त्यानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच संबंधित व्यक्तीने सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सायबर चोरट्यांनी वापरलेल्या मोबाईल क्रमांक, बँक खाती आणि डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे आरोपींची माहिती घेतली जात आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे करीत आहेत.