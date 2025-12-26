पुणे

Pune Cyber Crime : हडपसरमध्ये सायबर चोरट्यांकडून सव्वा कोटींची फसवणूक; शेअरबाजारात जबरदस्त परतावा देण्याचे आमिष!

Share Market Returns Scam : हडपसर परिसरात सायबर चोरट्यांनी व्हॉट्सअॅपवर शेअर बाजारात जादा परतावा मिळेल असा आमिष दाखवून फिर्याददाराकडून एक कोटी २० लाख ७४ हजार रुपयांची फसवणूक केली.
Share Market Investment Scam in Hadapsar

Share Market Investment Scam in Hadapsar

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : हडपसर परिसरातील एका ४८ वर्षीय व्यक्तीची सायबर चोरट्यांनी एक कोटी २० लाख ७४ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार पाच सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत घडला. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्यांनी फिर्यादीशी व्हॉटसअॅपद्वारे संपर्क साधला. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास जादा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून त्यांनी फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला.

Share Market Investment Scam in Hadapsar
Pune Crime : ख्रिसमस पार्टीच्या आमिषात १३ वर्षीय मुलीशी विनयभंगाचा धक्कादायक प्रयत्न; ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकास अटक!
Loading content, please wait...
Share Market
Cyber Fraud
scam
Hadapsar
cyber cirme in pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com