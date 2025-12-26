Pune Crime : ख्रिसमस पार्टीच्या आमिषात १३ वर्षीय मुलीशी विनयभंगाचा धक्कादायक प्रयत्न; ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकास अटक!

पुणे : ख्रिसमस पार्टीच्या बहाण्याने १३ वर्षीय शाळकरी मुलीशी अश्लील कृत्य करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ नागरिकाला काळेपडळ पोलिसांनी अटक केली. कुतबुद्दीन अली महम्मद (वय ७२) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. .Pune Water Issue : वारजे मुख्य जलवाहिनीत गळती; चांदणी चौक, बाणेर-बालेवाडी परिसराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत!.याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने काळेपडळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने बुधवारी (ता. २४) रात्री साडेआठच्या सुमारास ‘ख्रिसमस पार्टी करायला घरी येशील का? तुला चॉकलेट देतो,’ असे आमिष दाखवून मुलीला घरी बोलावून घेतले. त्यानंतर दरवाजा बंद करून त्याने मुलीशी अश्लील कृत्य करण्याचा प्रयत्न केला. घाबरलेल्या मुलीने हा प्रकार आईला सांगितल्यानंतर पोलिसांत तक्रार दिली. या प्रकरणी ज्येष्ठाविरुध्द बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.