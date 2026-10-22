पुणे

Pune News: पुण्यात हवाई पर्यटनाला नवी झेप! हडपसरचे २५० एकरांचे ग्लायडिंग सेंटर बदलणार; हेलिपोर्ट, हवाई साहसी खेळ अन् एव्हिएशन गॅलरी साकारणार

Hadapsar Gliding Centre Plans New Aviation Attractions in Pune: हडपसर ग्लायडिंग सेंटर AAI च्या ताब्यात; हेलिपोर्टसह नव्या प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम टप्प्यात
Pune Hadapsar Gliding Centre Spread Across 250 Acres May Feature a Heliport Paramotoring and Aviation Gallery

Pune Hadapsar Gliding Centre Spread Across 250 Acres May Feature a Heliport Paramotoring and Aviation Gallery

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रसाद कानडे

पुणे: हडपसरचे ऐतिहासिक ‘ग्लायडिंग सेंटर’ आता एका नव्या अवतारात उभे राहणार आहे. या जागेवर अत्याधुनिक हेलिपॉर्ट, थरारक हवाई साहसी खेळ आणि भव्य ‘एव्हिएशन गॅलरी’ साकारली जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे पुण्याचे नावलौकिक हवाई क्षेत्रात नव्या शिखरावर पोहोचणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
Hadapsar
Tourism
Gliding center Pune incident
Marathi News Esakal
www.esakal.com