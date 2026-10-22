Pune News: पुण्यात हवाई पर्यटनाला नवी झेप! हडपसरचे २५० एकरांचे ग्लायडिंग सेंटर बदलणार; हेलिपोर्ट, हवाई साहसी खेळ अन् एव्हिएशन गॅलरी साकारणार

-प्रसाद कानडेपुणे: हडपसरचे ऐतिहासिक ‘ग्लायडिंग सेंटर’ आता एका नव्या अवतारात उभे राहणार आहे. या जागेवर अत्याधुनिक हेलिपॉर्ट, थरारक हवाई साहसी खेळ आणि भव्य ‘एव्हिएशन गॅलरी’ साकारली जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे पुण्याचे नावलौकिक हवाई क्षेत्रात नव्या शिखरावर पोहोचणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.देशातील एकमेव असलेले हडपसर येथील ‘ग्लायडिंग सेंटर’ अखेर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात आले आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (डीजीसीए) या जागेचे हस्तांतर झाले आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून या जागेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे. हडपसरमधील तब्बल २५० एकर परिसरात पसरलेल्या या विस्तीर्ण जागेचा वापर आता केवळ ग्लायडिंगसाठीच मर्यादित राहणार नाही. या प्रकल्पांतर्गत येथे एक अद्ययावत हेलिपोर्ट उभारण्याची योजना आहे. यासोबतच इतर विविध हवाई साहसी खेळांसाठीदेखील या जागेचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पुणे हे साहसी हवाई खेळांचे एक मोठे केंद्र म्हणून नावारूपाला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या ठिकाणी ‘ग्लायडिंग’सह ‘पॅरामोटरिंग’ हा प्रकारदेखील सुरू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी आवश्यक असणारे सपाट मैदान ‘ग्लायडिंग सेंटर’ येथे उपलब्ध आहे..‘उड्डाणात’ अडथळा नाहीहडपसर येथील ‘ग्लायडिंग सेंटर’ हे पुणे विमानतळाच्या उड्डाण क्षेत्राच्या (फनेल झोन) बाहेर आहे. त्यामुळे साहसी खेळांच्या अथवा ग्लायडिंगचा उड्डाणांवर फारसा परिणाम होणार नाही. सध्या उड्डाण करणाऱ्या ग्लायडिंगसाठी सुमारे तीन हजार फूट उंचीवर जाण्याची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. तसेच ज्या वेळी हेलिकॉप्टरची वाहतूक होते, तेव्हा ‘ग्लायडर’ हवाई नियंत्रण कक्षाकडून दिशा व उंचीबाबत सूचना दिल्या जातात..हडपसरमधील ग्लायडिंग सेंटरची जागा नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाकडून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे वर्ग झाली आहे. याच्या ‘डीपीआर’चे काम अंतिम टप्यात आहे. त्यानंतरच या जागेचा वापर कशासाठी होईल हे सांगता येईल. हेलिपोर्टसह अन्य बाबींचादेखील विचार केला जाईल.- मुरलीधर मोहोळ, नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...हेलिपोर्ट म्हणजे काय?हेलिपोर्ट म्हणजे हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणासाठी आणि उतरण्यासाठी केलेल्या सुविधांचे ठिकाण. यात हेलिपॅड, प्रवासी टर्मिनल, हँगर, इंधन भरण्याची सुविधा आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण यांचा समावेश असतो. हेलिपोर्टचा वापर वैयक्तिक, व्यावसायिक, पर्यटन, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि लष्करी उद्दिष्टांसाठी केला जातो. देशात पहिला हेलिपोर्ट दिल्लीत बांधण्यात आला. पवन हंस लिमिटेडच्या मालकीचा हा हेलिपोर्ट २५ एकर क्षेत्रफळावर पसरलेला आहे. यात प्रवासी टर्मिनल, ४ हँगर, ९ पार्किंग बे आणि स्वतंत्र एटीसी सुविधा आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.