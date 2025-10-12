पुणे

Pune Crime News : स्कूलबसचालकाने भर रस्त्यात केली टेम्पोची तोडफोड, पुणे पोलिसांनी शिकवला कायमचा धडा; गुडघ्यावर बसवत काढली धिंड, पाहा VIDEO

School Bus Driver Punished by Pune Police: हडपसर भागातील मगरपट्टा येथे स्कूलबस आणि टेम्पोचा किरकोळ अपघात झाला होता. त्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला होता. त्यानंतर स्कूलबस चालकाने हॉकीने टेम्पोची तोडफोड केली होती.
School Bus Driver Punished by Pune Police

School Bus Driver Punished by Pune Police

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Hadapsar Police teach a lesson to school bus driver who vandalized a tempo in Pune : पुण्यात स्कूल बस चालकाने एका टेम्पो चालकाच्या टेम्पोची काच फोडून त्याला शिवीगाळ केल्याचा प्रकार समोर शनिवारी समोर आला होता. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. त्यानंतर या स्कूलबस चालकावर करावाई करावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. अशातच आता भर रस्त्यात टेम्पोची तोडफोड करणाऱ्या या स्कूलबस चालकाला हडपसर पोलिसांनी चांगलाच धडा शिकवला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
crime marathi news
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com