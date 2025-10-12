Pune Crime News : स्कूलबसचालकाने भर रस्त्यात केली टेम्पोची तोडफोड, पुणे पोलिसांनी शिकवला कायमचा धडा; गुडघ्यावर बसवत काढली धिंड, पाहा VIDEO

Hadapsar Police teach a lesson to school bus driver who vandalized a tempo in Pune : पुण्यात स्कूल बस चालकाने एका टेम्पो चालकाच्या टेम्पोची काच फोडून त्याला शिवीगाळ केल्याचा प्रकार समोर शनिवारी समोर आला होता. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. त्यानंतर या स्कूलबस चालकावर करावाई करावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. अशातच आता भर रस्त्यात टेम्पोची तोडफोड करणाऱ्या या स्कूलबस चालकाला हडपसर पोलिसांनी चांगलाच धडा शिकवला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरज गणेश पाटील असं ३२ वर्षीय स्कूलबस चालकाचं नाव आहे. त्याला हडपसर पोलिसांनी अटक केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अटक केल्यानंतर ज्या ठिकाणी त्याने टेम्पोची तोडफोट केली. त्याच ठिकाणी पोलिसांनी त्याला गुडघ्यावर चालायला लावत जनतेसमोर माफी मागायला लावली आहे..Pune Traffic Police : मोशीत वाहतूक पोलिसाला मारहाण करणारे दोघे अटकेत; सिग्नल तोडल्याचे छायाचित्र काढल्याने वाद.इतकच नाही तर याचा व्हिडीओसुद्धा हडपसर पोलिसांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यात व्हिडीओत आरोपी सुरज पाटील गुडघ्यावर चालताना दिसतो आहे. ''काल माझ्याकडून चुक झाली, माझ्या हातून गाडी फुटली. यानंतर अशी चुकी माझ्याकडून होणार नाही'', असं म्हणत त्याने माफीही मागितली आहे. याप्रकरणी पुढील कारवाई सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..दरम्यान, हडपसर भागातील मगरपट्टा येथे स्कूलबस आणि टेम्पोचा किरकोळ अपघात झाला होता. त्यावरून स्कूलबस आणि टेम्पो चालकांमध्ये जोरदार वाद झाला होता. हा वाद इतका विकोपाला गेला की स्कूलबस चालकाने टेम्पो चालकाला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली होती. तसेच हॉकीने त्याच्या टेम्पोची काच फोडली होती. त्यानंतर "माझं नाव लिहून घे आणि पोलिसात जा" असा दम त्याने टेम्पो चालकाला दिला होता..Pune News : पुरंदर विमानतळाच्या परिसरात लेआउट मंजुरी बंद; नागरिकांनी जमीन खरेदी न करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आवाहन.हा संपूर्ण रस्त्यावरील नागरिकांनी कॅमेरात कैद केल्यानतर त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी स्कूलबस चालकाचा शोध घेत त्याला अटक केली. तसेच त्याला माफी मागायला लावली. आरोपीला आज न्यायालयात हजर केलं जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.