Pune Hadapsar News : पोलिसांच्या गाडीतून बेड्यासह आरोपीची ‘फिल्मी’ उडी; हडपसरमध्ये पाठलाग करून पुन्हा ताब्यात

पुणे : एका आरोपीने पोलिसांच्या गाडीतून थेट उडी मारून बेड्यासह पलायन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता. ५) सायंकाळी घडला. हडपसर येथील गांधी चौकात हा 'फिल्मी' थरार घडला. मात्र, पोलिसांनी तत्परता दाखवत काही अंतरावरच पाठलाग करून या आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेतले..अब्दुल तोफिच शेख (वय ३२, रा. साडेसतरा नळी, हडपसर, पुणे) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हडपसर पोलिस ठाण्यात दाखल वायर चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपी अब्दुल शेख याला सोमवारी (ता. ४) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास अटक केली होती. पोलिसांनी त्याला मंगळवारी (ता. ५) न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्याला सात मे पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..न्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर पोलिस आरोपीला सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास हडपसर पोलिस ठाण्यात घेऊन जात होते. त्यांची गाडी हडपसर येथील गांधी चौकातील सिग्नलला थांबली होती. सिग्नल सुटल्यानंतर गर्दीमुळे वाहनाचा वेग कमी असल्याची संधी साधून, आरोपी अब्दुलने अचानक गाडीतून उडी मारून पळ काढला..आरोपीने गाडीतून उडी मारल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी त्याचा पाठलाग सुरू केला. हातातील बेड्यासह वेगाने पळणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी शिताफीने पाठलाग करून काही अंतरावरच पुन्हा ताब्यात घेतले. आरोपीला हडपसर पोलिस ठाण्यातील लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले यांनी दिली.