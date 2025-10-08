Pune: पुणे पोलिसांना लायटर आणि पिस्तूलमधील फरक कळेना? हडपसर पोलिसांकडून कोथरूड पोलिसांचा ‘खोटारडेपणा’ उघड

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील कोथरूड भागात एका सोसायटी मध्ये घरफोडीच्या प्रयत्नात असलेल्या आरोपींनी थेट सोसायटीमधील सीसीटिव्हीमध्ये पिस्तूल दाखवले होते. ही घटना समोर आल्यावर कोथरूड पोलिसांनी व्हिडिओमध्ये असलेली गोष्ट पिस्तूल नव्हे लायटर असल्याचा ठामपणे दावा केला होता. आता पुणे शहरातील हडपसर पोलिसांनी त्याच तरुणांना वाहन चोरीप्रकरणी ताब्यात घेताच त्यांच्या ताब्यातून देशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त झाले. त्यामुळे कॅमेऱ्यात दिसलेले ती गोष्ट लायटर नव्हे पिस्तूल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, २ ऑक्टोबर रोजी कोथरूड भागातील श्री सुवर्ण सोसायटीत झालेल्या घरफोडीच्या प्रयत्नादरम्यान चोरट्यांनी सीसीटीव्हीत पिस्तूल आणि हत्यार दाखवून दहशत निर्माण केली होती. अवघ्या काही वेळातच कोथरूड पोलिसांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीत "ते पिस्तूल नव्हे, लायटरसदृश वस्तू आहे" असा दावा केला होता. त्यामुळे तो प्रकार थंडावला होता. सहा दिवसांनी हडपसर पोलिसांनी दोन १७ वर्षीय मुलांना वाहन चोरीप्रकरणी पकडले..त्यांच्या ताब्यातून एक देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि जिवंत काडतूस आढळून आले. तपासादरम्यान, यातील एक मुलगा हा येथील कॅमेऱ्यात पिस्तूल दाखविणारा अल्पवयीन असल्याची माहिती हडपसर पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे तेच पिस्तूल देखील मिळाले. हेच पिस्तूल त्याने कॅमेऱ्यात दाखविल्याचे स्पष्ट झाले. या दोन अल्पवयीनांकडून हडपसर परिसरातील वाहन चोरीचे ८ गुन्हे उघडकीस आले आहेत..काय होता कोथरूड पोलिसांचा दावा?कॅमेऱ्यात दिसलेली वस्तू ही पिस्तूल नव्हे, पिस्तूलसदृश लायटर आहे. प्रकरण गंभीर नाही, संबंधित आरोपी पकडले आहेत. घटनेमुळे नागरिकांनी घाबरू नयेहडपसर पोलिसांनी कारवाई काय केली?घरफोडी प्रकरणातील आरोपींचा शोध घेत असताना काही अल्पवयीन तरुण हाती लागले. यातील एका तरुणाकडून पिस्तूल जप्त करण्यात आले आहे. कोथरूडमध्ये घरफोडी करण्यासाठी गेले असता सीसीटीव्हीमध्ये हेच पिस्तूल दाखवले होते. त्याच्याकडून ८ वाहनचोरीचे गुन्हे उघड, एक जिवंत काडतूस ही जप्त करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.