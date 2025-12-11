पुणे

Sahyadri Hospital Hadapsar: सह्याद्री रुग्णालयातील निष्काळजीपणामुळे रुग्णाचा मृत्यू; दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिवसेनेची मागणी!

Shiv Sena Demand : हडपसर येथील सह्याद्री रुग्णालयातील कथित निष्काळजीपणामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप शिवसेनेने केला असून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी व तज्ञ समिती नियुक्त करण्यासाठी पक्षनेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : हडपसर येथील सह्याद्री रुग्णालय प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे एका रुग्णाला प्राण गमवावे लागले. रुग्णांच्या नातेवाइकांची केलेली दिशाभूल यास सर्वस्वी सह्याद्रीचे प्रशासन जबाबदार आहे, असा आरोप शिवसेनेच्या वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी गुरूवारी केला आहे. रुग्णालयाने वैद्यकीय शिष्टाचार पाळले नसल्याने या मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. तसेच दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

