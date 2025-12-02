Hadapsar Protest : ससाणेनगरचा जीवघेणा पूल आणि रखडलेले डीपी रस्ते; दिरंगाईविरोधात शिवसेनेचे जोरदार आंदोलन!

हडपसर : ससाणेनगर रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून पाहिले जाणारे लोहिया उद्यान व ग्लायडिंग सेंटर शेजारील डीपी रस्त्यांचे काम गेली अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. त्यातच येथील कालव्यावरील पुलाचे दगडी खांब ढासळू लागले आहेत. त्यामुळे पुलावरून होणाऱ्या वाहतुकीला धोका निर्माण झाला असतानाही पालिका प्रशासन याकडे गंभीर दुर्लक्ष करत आहे. या दिरंगाईकडे लक्ष्य वेधन्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष उल्हास तुपे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शहराध्यक्ष प्रमोद भानगिरे, शैलजा भानगिरे, अयोध्या आंधळे, दत्ता खवळे, राहुल काळे, सिद्धार्थ भानगिरे, बबन पवार, बंडू सोनवणे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. .यावेळी आंदोलकांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा निषेध व्यक्त करीत पर्यायी रस्त्याची सोय करून धोकादायक पुलाच्या दुरूस्तीचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी केली. उपस्थितांनी यावेळी घोषणाही दिल्या. १९६२ साली बांधलेल्या नव्या मुठा कालव्यावरील पुलाचा एक दगडी खांब ढासळला आहे. ही बाब उघड होऊन तीन महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्यापही या पुलाच्या दुरूस्तीचे काम सुरु झालेले नाही. या पुलावरूनच रोज शाळेचे विद्यार्थी, कामगार , व्यवसायीक व दैनंदिन प्रवासी दररोज धोकादायक प्रवास करीर आहेत. वाहतूक कोंडीही होत आहे. त्यामुळे सोमवारी सायंकाळी शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. .Hadapsar News : ससाणेनगर कालव्यावरील पूल ३ महिने रखडला; धोकादायक प्रवासामुळे नागरिक त्रस्त!.शिवसेना शहराध्यक्ष प्रमोद भानगिरे म्हणाले, "ससाणेनगर परिसर हा वाहतूक कोंडीचा परिसर आहे. या पुलाच्या ठिकाणीही नेहमी वाहतूक कोंडी होत असते. कालव्यावरील पुलाचा खांब ढासळल्याने नवीन संकट उभे राहिले आहे. आयुक्तांची भेट घेवून नवीन पूल बांधण्याची मागणी केल्यानंतर आयुक्तांनी तातडीने यासाठी निधी मंजूर करून पंधरा दिवसात काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता किरण नारद म्हणाले, धोकादायक पुलाचे काम सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच ते सुरू करण्यात येईल. ससाणेनगर ते काळेपडळ व ससाणेनगर ते वैदुवाडी अशा दोन पर्यायी मार्गाने वाहने वळविण्यात येणार आहेत.' यानंतर आंदोलन थांबविण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.