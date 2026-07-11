पुणे

Pune Wari: टाळ-मृदंग, हरिनाम आणि रांगोळ्यांच्या पायघड्या; हडपसरमध्ये पालखी सोहळ्याला भक्तिमय स्वागत

Sant Dnyaneshwar Palkhi route through Hadap: ज्ञानोबा-तुकारामांच्या पालख्यांचे हडपसरमध्ये टाळ-मृदंग, हरिनाम आणि रांगोळ्यांच्या पायघड्यांत भाविकांकडून उत्साहात स्वागत; दर्शनासाठी पंचक्रोशीतील भाविकांची मोठी गर्दी
Spiritual Fervour Fills Hadapsar as Dnyaneshwar-Tukaram Palkhi Procession Arrives

Spiritual Fervour Fills Hadapsar as Dnyaneshwar-Tukaram Palkhi Procession Arrives

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कृष्णकांत कोबल

हडपसर : "जाईन गे माये तया पंढरपुरा, भेटेन माहेरा आपुलिया" विठु माऊली भेटीची अशी आस घेऊन पंढरीकडे निघालेल्या वैष्णव मेळ्याचे हडपसरकरांसह परिसरातील भाविकांनी "ज्ञानोबा माऊली तुकाराम' च्या नामघोषात उत्साहात स्वागत केले. दरम्यान, काही काळ येथे विसावलेल्या या सोहळ्याला आलेल्या भाविकांनी "पुंडलिकवरदे हरी विठ्ठल' च्या गजरात तितक्याच भावपूर्ण वातावरणात निरोपही दिला.

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