दौंडकरांनी जिंकली कोरोनाची अर्धी लढाई...

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असून, एकूण ५१० जणांना बाधा झाली असून, त्यापैकी तब्बल २५५ जण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. आज तालुक्यातील सात महिलांसह एकूण २१ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. थरार...बिबट्याच्या मागे काठी घेऊनच धावला मेंढपाळ, पण... दौंड उप जिल्हा रूग्णालयाकडून ७३ जणांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी (स्वॅब टेस्ट) पुणे येथे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी २८ जुलै रोजी आलेल्या अहवालानुसार शहरातील जनता कॅालनी, शालीमार चौक, समतानगर, बंगला साइड, पाटील चौक, सहयोग सोसायटी, पंडीत नेहरू चौक आणि लिंगाळी (ता. दौंड) येथील जगदाळे वस्ती, आदी भागातील एकूण १२ जणांना बाधा झाली आहे. बाधितांमध्ये ७ पुरूष व ५ महिलांचा समावेश आहे. बाधितांचे वय १४ ते ८२ दरम्यान असल्याची माहिती उप जिल्हा रूग्णालय अधीक्षक डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली. आळंदीत सुरू आहे धक्कादायक प्रकार, दिसली जागा की टाकला...



दौंड तालुक्याच्या ग्रामीण भागात २८ जुलै रोजी आलेल्या अहवालानुसार ताम्हाणवाडी येथे ४, कानगाव येथे २ व हातवळण, कुरकुंभ व खुटबाव येथे प्रत्येकी एक, असे एकूण ९ जणांना बधा झाली आहे. बाधितांमध्ये ७ पुरूष व २ महिलांचा समावेश आहे. बाधितांचे वय २८ ते ५५ दरम्यान असल्याची माहिती दौंड तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांनी दिली. उपचारानंतर २५५ जण बरे

दौंड शहर व तालुक्यात २९ एप्रिल ते २८ जुलै या कालावधीत दौंड शहरातील २८० व तालुक्यातील २३०, असे एकूण ५१० जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. बाधितांमध्ये शहरातील राज्य राखीव पोलिस दल (एसआरपीएफ) गट क्रमांक सातचे ४९, गट क्रमांक पाचचे ६, पोलिस, इंडियन रिझर्व्ह बटालियनचे (आयआरबी) १५ पोलिस, यांचा समावेश आहे. त्यापैकी एकूण २५५ जण बरे झाले. तर, दौंड शहरातील बारा व ग्रामीण भागाती चार, अशा एकूण सोळा जणांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे. बाधितांमध्ये दहा महिन्याचे बाळ ते ८२ वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक यांचा समावेश आहे.

