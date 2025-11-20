पुणे

ताम्हिणी घाटात थार दरीत कोसळून ६ जणांचा मृत्यू, ३ दिवसानंतर अपघात झाल्याचं आलं समोर

पुणे माणगाव महामार्गावर ताम्हिणी घाटात थार दरीत कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. तब्बल ३ दिवसांनी थारचा अपघात झाल्याचं समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. यात ६ जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आलीय.
Thar Falls into Valley in Tamhini Ghat Six Die Shocking Delay in Accident Discovery

सूरज यादव
पुणे - मानगाव महामार्गावर ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात झालाय. अवघड वळणावर थार गाडी थेट ५०० फूट दरीत कोसळलीय. यात तिघांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त हाती आलंय. तर आणखी काहींचा मृत्यू झाला असण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. ड्रोनच्या सहाय्यानं शोधकार्य आणि बचावकार्य सुरू आहे. माणगाव पोलीस बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झालं आहे.

