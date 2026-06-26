अपहारप्रकरणी कठोर शिक्षा करावी
अयोद्धेतील राम मंदिराबाबत सर्व भारतीयांमध्ये श्रद्धा आणि आस्था आहे. हे मंदिर कोट्यवधी भारतीयांच्या भावनांशी जोडलेले आहे. अशा पवित्र ठिकाणी झालेल्या अपहारामधील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. जबाबदार व्यक्तींच्या गैरवर्तणुकीमुळे झालेले हानी भरून न येणारी आहे. यामुळे या अपहारात हात असलेल्यांवर कठोर कारवाई करून भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत, याची काळजी घ्यावे लागेल व त्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्या लागतील.
- सिद्धार्थ बागूल
तपासात प्रामाणिकपणा हवा
ज्या राम मंदिरासाठी भाजप अनेक दशके आंदोलन करत होती, त्या राम मंदिराच्या आर्थिक कामकाजामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याने हे प्रकरण भाजपने गांभीर्याने घेणे अपेक्षित आहे. फक्त ‘एसआईटी’ स्थापन करून प्रकरण दडपले जाण्याची शक्यता जास्त वाटते. अशा कारवाईमुळे ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’ या तपास यंत्रणा फक्त विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठीच आहेत का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. जर भाजपने तपासामध्ये प्रामाणिकता दाखविली नाही, तर आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत हा मुद्दा त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतो.
- अरविंद जगताप, पुणे
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