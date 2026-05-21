Congress politics : ‘कॉक्रोच जनता पक्ष’ हा असंतोषाचा इशारा; काँग्रेसला नव्याने उभारी देण्याचे हर्षवर्धन सपकाळ यांचे आवाहन

पुणे : ''आज कॉक्रोच जनता पक्ष निघाला आहे. याचा अर्थ देशात प्रचंड असंतोष वाढला आहे. अशा काळात ज्या पक्षाच्या मुळाशीच क्रांती आहे, त्या काँग्रेस पक्षाला आपण नव्याने उभारी द्यायची आहे'', असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले..माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त प्रियंकाजी महिला उद्योग संस्था आणि वसंतदादा सेवा संस्था यांच्यातर्फे देण्यात येणारा 'राजीव गांधी कलागौरव पुरस्कार' यंदा अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांना सपकाळ यांच्या हस्ते गुरुवारी प्रदान करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, माजी नगरसेवक संजय बालगुडे, संजीवनी बालगुडे आदी उपस्थित होते..''भारताला २१ व्या शतकाची दिशा देण्यात आणि देशात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा पाया रचण्यात राजीव गांधींचे मोठे योगदान आहे. त्यांनी आयटी आधारित इंजिनीअरिंग सुरू केले आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा पुण्याला झाला'', असे सपकाळ यांनी सांगितले. ''माझ्या पिढीचे भावविश्व प्रिया बेर्डे आणि त्यांच्या समवयस्क कलाकारांनी समृद्ध केले. लोककलेला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे मोठे श्रेय त्यांचे आहे'', असे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले..बेर्डे म्हणाल्या, ''मी वयाच्या १४ व्या वर्षी 'फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया'च्या निमित्ताने पहिल्यांदा फ्रान्समध्ये गेले. त्यावेळी राजीव गांधी यांना भेटण्याची संधी मिळाली होती. त्यांनी आवर्जून आमचे सादरीकरण अनुभवले होते. त्यानंतरही या महोत्सवाच्या माध्यमातून परदेशात सादरीकरणाची संधी मिळाली. भारतीय संस्कृती, कला परदेशात नेण्यात राजीव गांधी यांचा मोठा वाटा आहे.'' पवार यांनी राजीव गांधी यांच्या कलाप्रेमी व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू उलगडले.